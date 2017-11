Angeloz, a galería de próceres de Casa Radical: acto con internas

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

El homenaje a Eduardo Angeloz que faltaba rendirle en la Casa Radical era la colocación de su retrato dibujado en las paredes del salón Macario Carrizo, en la planta baja, donde transcurre buena parte de la historia partidaria. Al acto del sábado pasado no le faltaron recuerdos del ex gobernador, pero tampoco repercusiones políticas.

El retrato de Angeloz fue colocado en una de las cabeceras de la sala, compartiendo privilegios con Ramón Bautista Mestre, las dos figuras más importantes del radicalismo desde la restauración democrática. Los otros próceres de la UCR cordobesa y nacional que están homenajeados en la Casa Radical son Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia, Amadeo Sabattini, Santiago del Castillo, Justo Páez Molina, Raúl Alfonsín y Ricardo Balbín. El sábado se comentaba en la Casa Radical que el próximo rostro que irá al panteón de la sala Macario Carrizo será el de María Teresa Morini, la única mujer que presidió la UCR provincial, y una lobista intensa del cupo femenino.

El acto del sábado tuvo un costado emotivo proporcionado por los familiares del ex gobernador y líder partidario, como su esposa, hijos, nietos y su hermana Thelma. Pero no faltaron los discursos y las lecturas entrelíneas. Además, tras el evento la Línea Córdoba realizó un plenario en el mismo lugar, en el cual asomaron estrategias para el bienio 2018/19.

El presidente de la Línea Córdoba, Javier Fabre, destacó el carácter militante de Angeloz, que no abandonó hasta sus últimos días, y lo contrastó con la quietud de muchos dirigentes de estos tiempos. Sin nombres, claro, pero cada cual habrá acomodado un nombre para el castigo.

Un amigo y ex ministro de Angeloz, el actual presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, también recordó virtudes del ex gobernador; y el actual titular del Comité Central, el mestrista Alberto Zapiola, manifestó que el mejor homenaje es profundizar la identidad del partido (cuestión delicada en estos momentos para la UCR, que convive con el PRO en Cambiemos).

Además, se leyeron cartas de los principales dirigentes de la UCR, que faltaron todos al homenaje porque sus agendas no les permitieron ir. Por ejemplo, el intendente Ramón Mestre, el ex vicegobernador Edgardo Grosso y el diputado nacional Mario Negri.

La carta de Negri despertó suspicacias, lecturas en clave interna. El jefe del grupo Morena, y uno de los aspirantes a la candidatura a gobernador de Cambiemos (el otro es Mestre), dijo que Angeloz es “un símbolo de la recuperación democrática”, junto a otros elogios y alguna exageración, como la afirmación de que nunca perdió una elección (sí, acompañado por Carlos Becerra contra Luis Carnevale-José Allende, en los comicios de senadores nacionales de 1973). Lo más comentado fue, sin embargo, cuando dijo que “en la Unión Cívica Radical, quienes fuimos desde jóvenes sus adversarios, siempre supimos que con él había un partido sin propietarios. Tenía claro que todos nos necesitábamos, aun en las derrotas internas que democráticamente algunos sufrimos frente a él”. Hay mucha sensibiliad en la UCR cordobesa en torno a la “propiedad del partido”, que algunos grupos internos adjudican en tono crítico al mestrismo.

Plenario angelocista

La Línea Córdoba es conducida por jóvenes menores de 40 años, que buscan revitalizar un núcleo que debió superar una dura crisis a partir de 1995, cuando Angeloz renunció a la Gobernación. Tras el acto, se realizó un plenario de este grupo, en el cual predominó la voluntad de competir en elecciones internas en 2018, cuando el partido debe renovar sus autoridades.

Algunos recordaron que la Línea Córdoba no compite en internas desde 1998, cuando con el nombre de Línea Federal y aliada al Modeso enfrentó con Edgardo Grosso-Eduardo Capdevila a la fórmula del oficialismo partidario, Ramón Mestre-Miguel Abella, por las candidaturas a gobernador y vicegobernador; perdieron, pero dieron un susto grande al superar el 40 por ciento de los votos.

En el mismo sentido, el presidente de la Línea Córdoba de la ciudad de Córdoba, Jorge Orgaz, hizo tantas referencias capitalinas que algunos de sus correligionarios sugirieron que está plantando bandera para la lucha por la candidatura a intendente 2019.