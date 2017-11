Peronismo de los gobernadores afina nuevos bloques

Por Marcos Duarte

El acuerdo que sellaron los gobernadores con el gobierno nacional fue el punto de inicio de lo que parece ser una nueva era en el peronismo nacional. Los realineamientos tendrán su primera expresión en el congreso nacional, particularmente en la depuración de las bancadas justicialistas de los leales al kirchnerismo.

“Una construcción democrática, responsable, que acompañe a los gobernadores, que acompañe a la CGT, con un funcionamiento inteligente”, fue la caracterización que trazó el rionegrino Miguel Ángel Pichetto de lo que será la nueva representación legislativa del justicialismo.

La definición no deja lugar a dudas. Los estrategas del peronismo pretenden hacerse fuertes en los dos activos políticos que, no sin dificultades, sobreviven a la avanzada electoral multicolor de Cambiemos.

El poder territorial que todavía ostentan los gobernadores y la conducción del movimiento obrero que ejerce la CGT son los pilares mediante los cuales el peronismo buscará reconstituirse como principal partido de la oposición.

La condición sine qua non para lograr una nueva identidad política y articular las diferentes islas en las que se encuentra fragmentado el justicialismo es dividir bienes definitivamente con Cristina Kirchner.

Pichetto fue tajante. “No vamos a compartir el bloque con alguien que cree que hay que dinamitar todo porque sí, que apuesta a la ruptura” dijo el senador en referencia a la ex presidenta de la nación, que asumirá en la cámara alta el mes que viene. “ese no es el espíritu que debe tener el peronismo en esta etapa”.

El análisis es compartido por los principales referentes de la liga de gobernadores. Juan Schiaretti, Juan Manzur, Sergio Uñac y Juan Manuel Urtubey valoraron positivamente el último entendimiento con el ejecutivo nacional y no piensan compartir un espacio político con sectores que intentarán tensionarlos hacia una posición obstructiva y de beligerancia permanente con Cambiemos.

“La liga de gobernadores ha salido fortalecida. El peronismo tiene que entender el rol de oposición que le dio la sociedad. Y nosotros, entender que tenemos que actuar como una oposición responsable”, afirmó el gobernador de San Juan, uno de los principales animadores del acuerdo y uno de los pocos que logró contener el crecimiento de Cambiemos en su territorio.

Juan Schiaretti, por su parte, confirmó que Unión por Córdoba tendrá protagonismo en esta nueva era del justicialismo. “Como militantes vamos a jugar un rol en la necesaria reorganización del peronismo nacional para ser una opción en la nación” sostuvo en el acto público que encabezó en el Club Juniors de esta capital.

El primer desafío es agrupar a los legisladores nacionales en un esquema renovado. Pichetto, principal orfebre parlamentario, confirmó que en pocos días enviarán una nota al presidente del Senado presentando una nueva bancada.

La meta del rionegrino es conseguir el número necesario para mantenerse como primera minoría prescindiendo de los leales a la ex presidenta. En ese sentido, busca diseñar un interbloque que reúna a los representantes del PJ más un puñado de senadores que hoy funcionan en forma autónoma. “Seremos un interbloque, con la salteña Cristina Fiore, el peronismo de La Pampa y otros”, aclaró.

Carlos Caserio, presidente del justicialismo cordobés y senador nacional de Unión por Córdoba, sería parte de esta estructura. De esta manera, mantendría la identidad de la coalición gobernante en nuestra provincia y, al mismo tiempo, colaboraría con la estructuración del peronismo no kirchnerista.

En diputados, intentarían una jugada similar. Sobre la base del Bloque Justicialista, que hoy integran algunos representantes de los gobernadores, buscarían articular a los distintos grupos de origen peronista.

Unión por Córdoba tendrá 5 representantes a partir de diciembre. Juan Fernando Brügge, Paulo Cassinerio, Martín Llaryora, Adriana Mónica Nazario y Alejandra María Vigo se integrarían a la nueva estructura manteniendo su autonomía relativa. Pablo Kosiner, leal al gobernador Urtubey, podría liderar el interbloque junto a algún peronista cordobés.

Cuando se presenten definitivamente en sociedad las nuevas bancadas parlamentarias, se esclarecerá la correlación de fuerza al interior del peronismo. La reestructuración partidaria será, seguramente, el paso siguiente.