Derivaciones ideológicas de un submarino

Por Javier Boher

javiboher@gmail.com

Hace una semana seguíamos hablando del impacto de las elecciones legislativas y hoy tenemos que abocarnos al submarino perdido. Parece mentira que después de ver cómo el kirchnerismo se fue a pique, tengamos que cruzar los dedos para que no le pase lo mismo al submarino.

Como la suerte de los que están a la deriva depende de que se haga una búsqueda eficiente por toda el área, se tuvieron que sumar fuerzas de Brasil, Uruguay, Chile, Estados Unidos y Reino Unido.

Para cierto progresismo estúpido (gracias Lila por el epíteto) eso es símbolo de la cesión de la soberanía nacional. Cuando se opina desde la poltrona tomando mate y comiendo pan relleno resulta ultrajante ver la colaboración del “enemigo”.

En ese contexto, hubo algunos compañeros kirchneristas que reafirmaban su fe en el modelo pensando que si los ingleses encontraban el submarino en el día de la soberanía, era como si soldados del neoliberalismo thatcheriano estuviesen desembarcando en las costas patagónicas para imponernos el ajuste y las reformas estructurales.

Algunas veces la ideología puede más que los hechos, y más argentino (e iletrado) que eso no se consigue. Los chiquis se olvidaron que se conmemora una derrota militar contra las fuerzas de un país que luego recibió en el exilio al que supuestamente los resistió. Es como creer en un Perón de izquierda aunque se exilió en la España fascista. O en un Maradona comunista aunque viva en Dubai.

Como en el reino fantástico de la micromilitancia, todo es posible, los mismos que se horrorizaban con la falta de humanidad de los dichos de que Maldonado podía estar en Chile salieron a preguntarle al ministro Aguad si no se fijó si el submarino estaba en Mar del Plata, porque para ellos esto puede ser una opereta para tapar el ajuste.

Parece que acá -como en aquel caso- no importa la vida, sólo la política.

El que tomó en sus manos la justicia twittera para hacer callar a los patriotas de centro de estudiantes fue el encargado de la cuenta de las Malvinas. Casi como un argentino más, se sumó a las respuestas más picantes contra los tuits de la izquierda criolla.

Cuando Gabriel Solano, legislador porteño, tuiteó que la ayuda brindada por Inglaterra eran tropas de ocupación del territorio argentino, el kelper fue poéticamente simple. En un perfecto castellano, sólo usó una palabra para responderle: “boludo”.

Unas horas después, cuando Fernando Esteche mostró todo el bagaje intelectual por el cual se ufana de ser docente universitario y afirmó “piratas ayer y siempre”, el community manager isleño fue más a fondo, aunque mantuvo la altura británica.

“¿La marina real está buscando a los marinos argentinos y vos tuiteás eso? Qué pelotudo”. Si seguimos así, encontramos un punto en común para construir el entendimiento con los kelpers. Sin quererlo, la izquierda argenta ha hecho más por la paz en el Atlántico sur que los ositos de peluche que mandó Guido Di Tella.

Groucho Marx decía que “más vale callar y pasar por tonto que hablar y despejar las dudas”.

Parece que con esas declaraciones en un momento tan delicado estos muchachos pretenden llenarnos de certezas. Porque en ese batido ideológico de nacionalismo berreta antibritánico parece que no importa que en última instancia sean 44 argentinos los que están perdidos en el mar.

A nuestro progresismo latinoamericanista le cae mejor un Evo Morales que se solidariza con Victor Hugo Morales por su despido de C5N que el apoyo de “los imperialistas” para encontrar el submarino, porque siempre se puede caer más bajo.

Igual le digo que es una fija. A cada tragedia (potencial o consumada) le precedió algún acto demagógico de Cristina Elisabet. Así como en Córdoba alguna vez se anunció el tren bala y después la política ferroviaria del kirchnerismo resultó ser sólo modernos ploteos en viejos trenes ingleses que terminaron en la tragedia de Once, en 2010 el gobierno anunció que fabricaríamos submarinos nucleares.

Es notable cómo el video del vuelo a Japón por la estratófera se sigue reproduciendo y cosas como la del submarino nuclear se nos pasen por alto. Los mismos que nos querían convencer de que las zapatillas Flecha eran mejores que la Adidas o las Nike terminaron sólo rebanando el ARA San Juan y “reciclando” las baterías, un eufemismo para no decir que también se afanaron esa plata.

Esto es así, amigo lector, no hay forma de errarle. Mientras el mundo real, terrenal, se preocupa por lo que le pase a los marinos y encara la búsqueda, en el mundo de la mitología argentina hay que rechazar la ayuda internacional porque son imperialistas y confiar en la receta del Papa Pancho de rezar todos los días para que aparezcan.

Agarre el salavidas, que parece que vamos a seguir a la deriva.