Segunda parte

Por Víctor Ramés

Entre otras cosas que circulaban a través de ellos, los diarios eran vehículos de discursos “blandos”, es decir alejados de la áspera disputa política, como de las noticias dolorosas sobre enfrentamientos y guerras que atravesaban el comienzo de la segunda mitad del siglo XIX. Esos discursos incluían poesías, anécdotas, toques de humor, folletines, crónicas de teatro y de ópera, y también crónicas de una retreta o de una tertulia. En esa categoría más amable de discursos se inscribe este viaje particular a los periódicos cordobeses de 1866: los comentarios sobre una tertulia en lo de la familia Castaños, que se veía reflejada en dos diarios locales. Esto puede tomarse como índice de la figuración que contaba dicha familia en el concierto de la sociedad cordobesa de entonces.

Ya compartimos en la primera parte el comentario firmado por “dos concurrentes” a dicho recibo en esa casa de familia, y que fue publicado en El Eco de Córdoba; en ésta transcribiremos la referencia que aporta el diario Las Provincias en aquel octubre de 1866. A mitad entre ambas citas, se puede hacer notar que había varias coincidencias entre los dos periódicos, en las expresiones que usaban para cronicar la velada. Hasta cierto punto, esta coincidencia hace sospechar si no sería lo publicado por Las Provincias otra colaboración del mismo dúo de concurrentes que firmaba en El Eco. Incluso ambos textos incluyen referencias cruzadas a “un amigo”, que podría aludir, respectivamente, al otro del par de escribas. Es una elucubración. Las dos crónicas convienen en deplorar que acabasen tan pronto esos dulces momentos vividos. También se parecen en el modo de referir los tipos femeninos presentes en el recibo, ponderando a las jóvenes una a una, especie de regla del género que suponía sin duda el regalo a “las bellas” de que se reconociesen en el diario dando grititos y saltitos de satisfacción.

El lector ya tiene las crónicas a mano, solo falta comentar una coincidencia más, referida a lo que los cronistas, tomando nota de aquella noche, enuncian sobre una de las niñas en particular, y en ambas menciones aparece la misma metáfora e incluso de ambas se desprende un mismo toque lúgubre, motivado por una de las niñas. Donde los firmantes de la nota del Eco decían: “Estaba también otra blanca paloma pura, fragante y lozana como las cristalinas aguas del manso arroyuelo, ya como despidiéndose de entre nosotros para pasar a un nuevo estado, y dirigiendo sus apasionadas miradas continuamente así a la antesala como buscando el objeto predilecto de sus amores.”; dirá Las Provincias: “También estaba allí la simpática niña de quien un amigo nos decía: «Blanca paloma que va a tender sus alas hacia un ‘pueblo nuevo’».”

Ya se mencionó la exaltación de los dos firmantes al describir a las jóvenes, sus vestidos, sus encantos, sus actitudes en la nota anterior; hay que decir que también en Las Provincias aparece ese tono. Es más, por momentos roza un imaginario que está a milímetros de tornarse impúdico, especialmente para una imaginación que guste de juguetear con las analogías, como cuando dice: “tierno clavel que recién comienza a abrir su cáliz, por el que exhala gratísimo aroma.” Como para sonrosar a la niña aludida.

El relato de la tertulia en lo de la familia Castaños que hace Las Provincias elogia el recibimiento, la amabilidad, la belleza de las jóvenes presentes, y por su parte agrega un dato de interés, cuando menciona al final las danzas que se bailaron en la reunión, ya que testimonia la presencia en los salones cordobeses de dos bailes populares “del país” y de importante difusión hasta nuestros días: la cueca y el gato. Lo más común es hallar a estas importantes especies folklóricas sudamericanas -que datan respectivamente de las décadas de 1820 y 1830-, retratadas fuera del entorno burgués, en bailes campestres.

Terminamos con la cita de Las Provincias:

“Muy buena

Magnifica, deberíamos decir estuvo la tertulia del Sr. Castaños en la noche del jueves último.

Aun cuando era una reunión de familia puramente, no ha dejado nada que desear a los que tuvimos la dicha de asistir.

La fina amabilidad de la señora dueña de casa, sus modales tan cultos como distinguidos, la agradable franqueza que reinaba en la reunión, todo esto y mucho más que podríamos decir haría que esto sea una de esas noches inolvidables, noches que para siempre dejan gratos recuerdos incrustados en el alma.

¡Horas de placer! ¿Por qué pasáis tan pronto?

Las otras señoritas de la casa rivalizaban, por decirlo así, en amabilidad, todo era contento y placer.

¡Qué contraste tan encantador hacen aquellas dos niñas de «bridas» punzó!

No sabemos cómo hacer una comparación exacta, son dos ángeles en la forma, pero completamente distintos en esencia, ambas tienen los ojos negros como el misterio, los de una queman, abrazan, y enloquecen, los de la otra también queman, pero acarician,

También estaba allí la simpática niña de quien un amigo nos decía: «Blanca paloma que va a tender sus alas hacia un ‘pueblo nuevo’». Le agradecemos grandemente la rosa que tuvo la amabilidad de darnos, y al hacerlo, no nos olvidamos de su gracioso cuanto amable permiso de disponer de la rosa. ¡Gracias mil veces! Otra primita de esta última, tierno clavel que recién comienza a abrir su cáliz, por el que exhala gratísimo aroma. Otra, de vestido rosa y blanco a cuadros. Estaba también y a estar en la reunión un amigo nuestro, habría como vulgarmente se dice «perdido los estribos» y habría tenido mucha razón.

Había otra y otras muchas con las que hablar para llenar un largo volumen de encantos y delicias, pero suspendemos nuestra tarea tanto por falta de inteligencia, como por falta de espacio.

Repetimos nuestros sinceros agradecimientos a la amable señora de Castaños y casi nos atreveremos a suplicarle, quiere tener la amabilidad de darnos otras noches como la del jueves.

¡Se goza tanto en ellas!

Para cerrar nuestra revista tenemos necesidad de dar un bravo a las últimas «cuecas» y «gatos» que fueron hábilmente ejecutados y en las que tomó parte la «pasiva» que luego fue «activa».”