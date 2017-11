Peña motivacional para PJ Capital (arenga Schiaretti)

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

A casi un mes de los comicios legislativos y entrando ya en la recta final del año, el PJ vuelve a reunir a su tropa en la ciudad de Córdoba. Esta vez la actividad está destinada especialmente a la militancia y dirigencia capitalina bajo la excusa de celebrar el día del militante peronista, recordado cada 17 de noviembre.

Sin embargo, el acto teñido de peña que tendrá lugar a las 20 en el Club General Paz Junior persigue en realidad un propósito mucho más político: dar señales de unidad y tratar de calmar las turbulentas aguas internas.

Es que el programa de campaña desarrollado para el segundo tiempo electoral en la ciudad de Córdoba que incluyó un esquema de coordinadores en las 14 seccionales de la ciudad de Córdoba provocó los primeros signos de malestar.

Luego, pos comicios, el plan para desnutrir al kirchnerismo local y engordar la canasta peronista con dirigentes de ese sector mirando al 2019, generó la reacción de la vieja dirigencia capitalina que ahora reclama su reconocimiento por el trabajo realizado en el año electoral.

Vale recordar que si bien UPC perdió drásticamente frente a Cambiemos en la Capital, lograron subir casi cuatro puntos respecto a la marca obtenida en las PASO. Esa situación fue un aliciente para el trabajo territorial y entusiasmó al peronismo a iniciar el camino rumbo a las municipales y soñar con la idea de recuperar el principal distrito electoral, hoy en manos del socio mayor de la alianza rojo-amarilla.

Lo cierto es que quienes se declaran “leales” a la conducción política de Alejandra Vigo dentro de las fronteras de la capital cordobesa no digieren el desembarco de los que abandonaron las filas K para saltar recientemente a Unión por Córdoba.

Los “neo viguistas K” ganaron territorio frente a históricos dirigentes y referentes del PJ local en los últimos meses, incluso, muchos de ellos pueden que ocupen cargos en segundas y terceras líneas del gobierno en el marco de los enroques de gabinete que se esperan para los próximos días.

Esta situación provocó ruido interno y disconformidad en una porción importante de las bases que, por ahora, no mostró signos de rebeldía pero que amenaza con patear el tablero en cualquier momento. Esperan gestos, dicen.

Y el acto de hoy tiene que ver con ello. Será el propio Juan Schiaretti quien, como jefe máximo del peronismo cordobés, dará un mensaje de arenga política a su hueste. Le agradecerá el trabajo y el esfuerzo realizado para las elecciones pasadas y les pedirá encolumnarse detrás del PJ para asumir lo que viene. Vigo también tendrá su turno como oradora. La por ahora secretaria de Equidad y Promoción del Empleo asumirá su diputación en Buenos Aires pero no se alejará del armado y comando del PJ Capital.

El peronismo está dispuesto a iniciar con solidez el camino al `19 a sabiendas de que en frente tienen a un jugador que llegará robustecido por el envión de las urnas.

Para la peña de hoy en el Club Juniors se cursaron invitaciones, muchas de ellas fueron a parar a manos de los coordinadores de las distintas seccionales quienes fueron los encargados de repartirlas.

Según trascendió, la idea del PJ Capital es juntar y movilizar a la tropa con más frecuencia y realizar una o dos reuniones de la mesa chica por mes para monitorear las acciones y redefinir estrategias.