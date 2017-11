Lo que retorna y lo que no para

Por Gabriel Abalos

Verdades secuestradas

Vivimos a tal punto el imperio de la novedad, que se destaca en ese contexto la presentación de un libro cuya reedición le hace homenaje a la memoria y a su vez crea la posibilidad de ganar nuevos lectores para una poesía intensa y con historia. Se trata del poemario de Susana Romano Verdades como criptas, que así como en los años ’80 fue censurado por la fuerza de ocupación militar que asolaba a Córdoba y a todo el país, acaba de ser reeditado por el estado, a cargo de la Editorial de la Provincia, Las Nuestras. Esta reedición permite volver a un libro que a Susana Romano le publicaron en 1980 y que aún es recordado por los corazones poéticos de entonces, si bien aquella primera edición circuló muy poco debido a que fue secuestrada. “Al militar que por entonces gestionaba la cultura en la Docta le pareció leer entre líneas códigos cifrados en los versos y le pidió a la poeta que cambiara algunas palabras. Pero además, el referente del gobierno de la dictadura entendió que la ilustración de la tapa ocultaba algún tipo de mensaje subversivo, sin atender a la explicación de que se trataba de la fotografía de una pared tomada e intervenida por Miguel Cachoíto de Lorenzi.”

Aquel libro acababa de ganar el primer premio de poesía Luis de Tejeda en 1980, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. El premio no llegó a manos de la poeta, y enseguida aquellas verdades como criptas fueron –como dice Griselda Gómez, directora de la Biblioteca Córdoba- “encriptadas por la dictadura”. A “des-encriptarlas” apunta pues esta nueva edición que devuelve el libro a su circulación, y que lo extrae de aquel destino que parecía entrever la autora cuando escribió: “Naves de piedra / pesando sobre los tesoros ocultísimos / piedras de las aguas / y escondrijos de péndulos y efigies”.

Verdades como criptas será presentado esta tarde a las 18.30 en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Rivera Indarte 55) y acompañarán a Romano autoridades del gobierno provincial. La entrada es libre y gratuita.

En el mismo Museo se inauguran esta tarde muestras de tres artistas: Silvia Germán presenta Encajes; Angelina Paz Vestigios. Memorias que me habitan; y Samanta Rched Abugauch Me crié entre algodones. A las 19 hs.

El jazz no descansa

Continúa develándose a los oídos la programación del IX Festival Internacional de Jazz, que hoy tiene efecto en tres espacios y horarios de la ciudad. A las 19 comenzará a sonar en el escenario del Parque de las Tejas y tendrá como protagonista al Renato Borghi Cuarteto. La banda es liderada por el trompetista de origen brasilero Renato Borghi y se formó en 2015 en la Universidad de Villa María. Tocará seguidamente, a las 20, el grupo Jazzuela, y el cierre, desde las 21, estará a cargo de la Collegium Big Band que dirige Humberto Brizuela. Con entrada gratuita.

A las 21 dará comienzo en el Teatro Real la actuación de apertura del Ruda Trío integrado por Fernando Silva en bajo eléctrico, Fabricio Amaya en guitarra eléctrica y Tomás Luján en batería. Luego vendrá el número central de la velada, el concierto internacional de la mano del trío Marcotulli, De Vito & Varela (Italia), que integran la destacada pianista Rita Marcotulli, María Pía De Vito en voz e Israel Varela en batería. Una cantante napolitana, una pianista romana y un baterista mexicano. Este concierto es auspiciado por el Instituto Italiano de Cultura y el Consulado de Italia en Córdoba.

Y en Cocina de Cultura (Julio A. Roca 491), el Club de Jazz del Festival, se presentará el André Marques Sextet (Brasil), formado por André Marques en piano, Fabio Oliva en trombón, Diego Barbosa en trombón, Guilherme Fanti en guitarra, Alberto de Moraes en batería, y Marcel Bottaro en bajo. Marques es conocido por su colaboración con Hermeto Pascoal. Su abordaje del jazz pasa por muchos ritmos tradicionales brasileños como frevo, ciranda, toada, baiao, xaxado, samba y muchos más. A las 23.

Clara y Calma

Instrumentista y compositora, Clara Cantore es una artista que reúne mucha práctica de escenario y una apasionada disciplina musical. Hoy cierra en Alta Córdoba una gira que la llevó a hacer presentaciones en Europa, los Estados Unidos, Uruguay, Chile, Colombia y en varias ciudades argentinas. En esa serie de actuaciones Clara Cantore llevó en su equipaje las canciones de su disco Calma, en su mayoría compuestas por ella, una obra que contó con la coproducción de Raly Barrionuevo. El puerto final de ese periplo es Espacio 75 (Jerónimo Luis de Cabrera esquina Rodríguez Peña), el mismo escenario en el que presentó su disco un año atrás, y donde esta noche se presentará en formato de banda con cello, violín y percusión.

A las 22, entradas en puerta $ 150.

Yani Lui en la Bici

Se presentará este sábado en La Bici del Ángel (27 de Abril 387) la cantante y compositora de Los Toldos Yanina Lui, junto a los músicos Francisco Magallán en guitarra y Alexis Tavella en piano. La artista interpretará su repertorio de música popular, sembrado de nombres como los de Cuchi Leguizamón, Aníbal Sampayo, Fortunato Juárez, Duende Garnica, Peteco Carabajal, Verónica Condomí, Hermanos Ábalos y otros, canciones contenidas en su último trabajo discográfico titulado De los sueños, junto a temas de su autoría en colaboración. El disco fue presentado en 2015 en Buenos Aires, y contó como músicos invitados a figuras como Verónica Condomí, Peteco Carabajal, Quique Condomí, Claudia Sereni, Gonzalo Domínguez, Paola Bernal, Duende Garnica, Juan Falú, Marcelo Chiodi y Nicolás Enrich.

El concierto será a las 22.