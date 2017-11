Reparos de Provincias pisa (hasta hoy) pacto con Macri

Por Yanina Soria

La buena voluntad y predisposición que dicen tener los gobernadores para avanzar con el esquema de reformas que impulsa el Gobierno nacional, no fue suficiente. Al menos no hasta ayer cuando, después de casi siete horas de negociación previa cumbre con el presidente Mauricio Macri, 22 mandatarios provinciales no lograron trabar un acuerdo. Participó, además, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien fue convocado, llamado mediante, por el gobernador Juan Schiaretti.

Si bien hubo avances y se puntearon los principales temas, por momentos la discusión se empantanó en el séptimo piso del Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde los jefes peronistas de los distintos distritos del interior se juntaron con intenciones de acercar posiciones, sobre todo, a algunos de los aspectos que más ruidos hacen del esquema propuesto por Nación. También se sumaron el socialista santafecino Miguel Lifschitz y los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes), mientras que los únicos distritos que no tuvieron representación fueron Buenos Aires y CABA.

Si bien los gobernadores son optimistas, resolvieron pasar a un cuarto intermedio previsto para hoy a las 9, horas antes de que Macri los reciba nuevamente en la Casa Rosada para retomar la discusión que se inició una semana.

En los planes del Ejecutivo nacional figura el de firmar durante esta jornada la gran reforma fiscal aunque la magnitud de los planteos hechos por las provincias y la necesidad de analizar la letra chica amenaza con dilatar la rúbrica. No obstante, ayer, finalizada la pre-cumbre, algunos hablaban sobre la posibilidad de que se selle hoy un entendimiento general bajo ciertos reparos suscritos por algunas provincias.

El Gobierno dejó trascender que, si bien el acuerdo no pudo cerrarse ayer, sí se avanzó con buena parte de los ejes que incluye el planteo general. Se ratificó que la compensación a Buenos Aires por la renuncia a la demanda por el Fondo del Conurbano saldrá de las arcas nacionales y no afectará a las provincias, y Nación insistió con que la rebaja del impuesto a los ingresos brutos y a los sellos será gradual.

Mientras que por su parte, los gobernadores se comprometieron a apoyar la ley de responsabilidad fiscal, que impone límites al gasto y el endeudamiento de las provincias. “Están acordados casi todos los puntos del nuevo pacto fiscal por lo que está muy cerca el entendimiento con las provincias en todos los ítem”, dijo Frigerio.

Sin embargo, uno de los puntos más espinosos sobre los que todavía no hubo consenso es la pretensión del Gobierno de que las provincias renuncien a los juicios que tienen con la Nación en reclamo de fondos. Los gobernadores dejaron en claro que no están dispuestos a ceder con sus litigios sin ser compensados y comparan su situación con la de la gobernadora María Eugenia Vidal quien por dar marcha atrás con la demanda por la actualización del Fondo del Conurbano recibirá $40.000 millones el año que viene y otros $65.000 millones en 2019.

Algunos mandatarios se niegan a retirar las demandas bajo el argumento de que podrían enfrentar un juicio político por el perjuicio que podría implicar para su jurisdicción desistir del litigio judicial sin contar con el respaldo de las respectivas legislaturas.

Frigerio insistió con que “la mayoría está de acuerdo en terminar con la litigiosidad de la política y en que se resuelvan los problemas en una mesa de diálogo como la que hemos generado en estos casi dos años de gestión”.

Schiaretti, optimista

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti se mostró optimista a la salida del encuentro donde aseguró que “primando el sentido común, llegaremos a un acuerdo”. Fue prudente en su diagnóstico de la reunión afirmando que no hará comentarios “en medio de una negociación”.