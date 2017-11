De la Sota apoyó insólita idea para mudar la Legislatura a Río IV

José Manuel de la Sota, como se suponía, estaba por detrás del insólito proyecto de Franco Miranda para trasladar la Legislatura de Córdoba, de manera definitiva, a Río Cuarto. Ayer dijo que sería un acto de reparación para la ciudad que adoptó como suya, cuando se cansó de los sinsabores electorales en la Capital.

El ex gobernador hizo declaraciones a la radio riocuartense LV16. Además de hablar de moda, su nueva pasión, respaldó la iniciativa de Miranda, que colisiona de frente con el proyecto de Juan Schiaretti de construir un nuevo edificio para la Legislatura junto al Panal.

“A mí me encantaría si la Legislatura funcionara (allí); para Río Cuarto y para todo el sur sería un empuje muy grande”, consideró.

Como quien ya está muy lejos de la política real, apoyó un proyecto que se adivina caro y complicado de ejecutar, más cercano a la demagogia que al sentido común.

De la Sota se anticipó a calificar como “una reparación histórica” la mudanza de la Legislatura a Río Cuarto. Para él, el sur “estuvo tan olvidado durante tantos años”, pese a que es “tan productivo y le da tanto a la provincia y al país”.

“Yo soy un fanático del federalismo, y no me extrañaría que mi amigo Schiarettio haga suyo un tema así”, apuró.

De la Sota, flamante empresario textil, destacó su dedicación a Río Cuarto, que comenzó en su primera gestión, al declarar a esa ciudad como capital alterna de la provincia de Córdoba.

“Muchos se me reían cuando saqué el decreto y dijeron que era puramente político, pero la verdad es que sirvió de mucho. Millones y millones de dólares y de pesos e inversiones en todo el sur de Córdoba gracias a una mirada distinta, a ver la provincia desde el interior”, sostuvo.

“Muchos creían que la provincia terminaba en la ruta 8 y decían que las inundaciones eran mentira, pero la verdad era que había todo un desastre al sur”, señaló recordando sin dudas la campaña electoral de 1998, cuando ésa fue una de sus principales banderas, pero sin mencionar que las dificultades continuaron hasta hoy.

“Con la capital alterna, tenemos la autovía a Córdoba, una casa de gobierno donde están todas las dependencias provinciales y la idea de continuar con la descentralización de gobierno, compartida con el gobernador Schiaretti”, agregó.

Días atrás, al conocerse el proyecto de Miranda, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, lo descartó: “es una iniciativa individual”, dijo.

Entre otras cuestiones lógicas, González se preguntó qué harían con los 700 empleados de la Legislatura.

La sesión de ayer

Las declaraciones de De la Sota se dieron justo con la sesión de la Legislatura en Río Cuarto en homenaje a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad, como ya se hizo el año pasado.

En la Sociedad Italiana, los legisladores hicieron su demostración anual con una sesión sin temas calientes. Lo más notable fue la adhesión unánime a la ley nacional 26.316 que establece el 19 de noviembre como Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes. La ley pretende acompañar y profundizar el proceso de efectivización del acceso a derechos de los niños y jóvenes de acuerdo con lo pautado en la Convención Internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes.