CGTs montan plató “anti reformas” en Córdoba

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

La CGT de Córdoba difundió un extenso comunicado donde detalló por qué se opone a la reforma laboral que promueve el presidente Mauricio Macri. Una decena de puntos sintetizan los temores de un movimiento obrero que, por ahora, no puede mover sus engranajes para enfrentar –activamente- lo que definen como un atropello de conquistas históricas.

Por el momento, se consuelan con plenarios declarativos y jornadas de capacitación para calmar la ansiedad de sus bases. Estado de preocupación que no se explica exclusivamente por el impacto de las nuevas políticas nacionales, sino también por la crisis que atraviesa al sindicalismo argentino representado por caudillos y viejas prácticas que fueron dragando la capacidad de respuesta al afiliado.

Las reuniones son, por ahora, el único recurso disponible para la protesta. Hasta que no se definan las nuevas reglas de juego que regirán el mercado laboral, los gremios deben permanecer en gateras. ¿Cómo levantarán perfil?

En Córdoba, tomarán una efeméride histórica para ensalzar el descontento: el 60º aniversario del Plenario nacional de delegaciones regionales de la CGT y de las 62 organizaciones, conocido como “Programa de La Falda”.

“Entendemos que el momento actual es propicio para la conmemoración, para levantar el programa de 1957 para marcar nuestra total oposición al proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional”, explicaron desde la central que comanda el delasotista, José Pihen. La fecha está cargada de simbolismo y de alto componente emotivo. Los cegetistas cordobeses recuerdan que en aquella época se produjo la unidad de las CGT “en la acción”, como ahora.

Opinan en sintonía desde la CGT liderada por el líder de los recolectores, Mauricio Saillen. El legislador Franco Saillén aseguró que “hay un acuerdo general en las organizaciones sindicales en rechazar la reforma laboral porque privilegia a los grandes empresarios”.

Serán dos jornadas de deliberaciones. El jueves 30 de noviembre, la CGT Córdoba colocará una placa conmemorativa en el Hotel del Sindicato de la Alimentación en La Falda, sede del Plenario que aprobó el programa obrero. Al día siguiente, se llevará adelante un acto y plenario en la sede histórica de la central con la participación de las dos CGT locales. Pihen cursó la invitación a los triunviros nacionales.

En el plenario cordobés se espera un pronunciamiento fuerte contra la reforma laboral y el seguimiento del preacuerdo que firmaron ayer la CGT nacional con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Anoche, las partes acordaron “consensos básicos” en distintos artículos de la reforma laboral que generaban “discordia”.

Trascendió que hubo modificaciones sustanciales en el proyecto en general, pero aún quedan detalles por pulir. Serán analizadas seguramente en la última semana de noviembre cuando sesione el Consejo Directivo de la CGT.

En coincidencia con lo manifestado por los voceros sindicales, el Ministerio de Trabajo difundió un comunicado en el que confirma: “Hoy se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, y los miembros del Consejo Directivo de la CGT, en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación sostenida del Trabajo Infantil”.

En el texto, se destaca: “Tras la misma, y luego del trabajo en conjunto que viene llevándose adelante con los representantes de cada uno de los sectores, se alcanzó el nivel de consenso necesario para enviar el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso de la Nación para su tratamiento en las próximas semanas”.