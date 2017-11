Caputo, blindado, va mañana por la recolección

Por Felipe Osman

Mañana al mediodía, en el Palacio 6 de Julio, la Municipalidad dará un nuevo paso en el proceso de licitación del servicio de recolección de residuos de la ciudad. Se realizará la apertura de los sobres que contienen las propuestas técnicas elaboradas por las empresas oferentes. En base a ello, la administración precalificará a cada una.

En principio, la oferta económica, junto a la puntuación lograda, serán las variables ponderadas por la Municipalidad para decidir a quién o quiénes se otorgará la concesión. Aún así, conviene hacer algunas consideraciones acerca de factores ajenos a esta ecuación que podrían alterar el resultado.

Entre las oferentes, junto a las ya conocidas Lusa y Cotreco, se encuentra la UTE compuesta por la brasilera Solvi junto a la argentina Caputo.

Esta última pertenece a Nicolás Caputo, empresario de estrechísima vinculación con Mauricio Macri. Para tomar dimensión acerca de la naturaleza de la relación que une al empresario con el presidente, podemos decir que el mandatario definió a Caputo como su “hermano de la vida”, que fue el encargado de llevar el dinero para pagar el rescate de Macri cuando fue secuestrado en 1991, el principal recaudador del Pro para financiar la campaña de Macri en 2015 y, aún más importante, fue su socio en varias empresas. Algunos señalan que lo siguen siendo.

En el mundo empresario, circulan versiones según las cuales se habría oído decir a Caputo que le bastaría una llamada a la Casa Rosada para conseguir la concesión de, al menos, uno de los sectores en los que se encuentra dividida la ciudad para la prestación del servicio. Otras, sitúan al empresario como socio mayoritario de SES S.A., compañía que habría sido beneficiada con la concesión de numerosos contratos con el gobierno porteño durante la gestión Macri. SES S.A. y Caputo S.A. comparten además un mismo presidente: Teodoro Argerich.

La alianza comercial Solvi-Caputo registra, también, una significativa victoria en su pasado inmediato: ganó, con el padrinazgo de Hugo Moyano, la concesión del servicio de recolección en un sector de Rosario. En esa oportunidad, desplazando a una fuerte competidora: Cliba, empresa perteneciente al Grupo Roggio, que tenía en su foja de servicios un sinnúmero de contratos en el país y Latinoamérica. Más aún, Roggio fue prestadora del servicio en Córdoba durante dos décadas.

El compromiso de Moyano en la licitación Córdoba no es sólo una sospecha. En las oficinas que Solvi tiene alquiladas en la Torre de Capitalinas, es continuo el ingreso del Secretario General de Camioneros en Rosario, Marcelo “Pipi” Andrada, hombre de Moyano. Desde ahí se está armando la propuesta que busca quedarse con alguna de las tres zonas en que se divide la ciudad a efectos de la prestación del servicio. Para completar, un ex funcionario municipal también estaría involucrado con la oferta de Caputo.

Si el nombre “Caputo” genera sospechas acerca de la imparcialidad con que serán juzgadas las propuestas por el poder concedente, no menores efectos produce el nombre “Moyano”.

El histórico líder de Camioneros mantiene una declarada y pública enemistad con Mauricio Saillen, secretario general del Surbacc, desde que éste se apartó de Moyano “quedándose” con el gremio. Vale entonces preguntarse qué sucedería si, finalmente, Moyano vuelve a hacer pie en Córdoba. ¿Qué sucederá con los empleados que queden bajo las órdenes de la UTE apadrinada por Moyano luego de haber comprometido su lealtad con Saillen? Y más aún, ¿Qué pasaría si la concesión del servicio fuera otorgada en alguno de los sectores a una prestadora “moyanista” y otro a una vinculada con la actual dirigencia gremial? Conocido es que los sindicatos en cuestión tienen un gran poder de fuego. Léase esto último en un sentido no del todo figurado.

Completan el plantel de oferentes, además de las ya mencionadas, dos grandes del rubro: la española Urbaser y la peruana Petramas.