Primera gestión para sumar a Montero y Elorrio a Cambiemos

Por Alejandro Moreno

Después de la derrota de octubre, el peronismo salió a engordar incorporando kirchneristas, muchos de los cuales ya no soportan el frío del llano. Si la estrategia tiene éxito, es lógico predecir que el escenario electoral de 2019 estará polarizado por Unión por Córdoba y Cambiemos. Por eso, puede esperarse que los aliancistas macri-radicales también recorrerán las góndolas políticas de Córdoba para sumar nuevos productos.

Lo primero es instalar el tema; y esa tarea cumplió ayer Dante Rossi, quien compitiera en las PASO contra Héctor Baldassi, al proponer el ingreso a Cambiemos de una serie de dirigentes de distinto pelaje político.

Rossi habría consultado a otros referentes del radicalismo antes de dar el paso de lanzar a la arena los nombres de los que podrían sumarse a Cambiemos cuando se abra el libro de pases, o sea en cualquier momento. Aunque no lo hizo para pedir permiso, la respuesta habría sido un guiño. También varios de los propuestos estarían interesados por anticipado en que se lancen a correr las versiones.

Los convidados son los legisladores provinciales Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba), Liliana Montero (independiente en Córdoba Podemos), el ex legislador Roberto Birri (Partido Socialista), la ex senadora Griselda Baldata (itinerante, ahora GEN), y el periodista Alberto Beltrán (Primero la Gente).

El cálculo radical es que marchando hacia una polarización, cada punto vale, y estos nombres podrían sumar votos importantes en el gran duelo provincial. García Elorrio, por ejemplo, ha demostrado capacidad para sostener un caudal propio, que ya lo depositó dos veces en la Legislatura sin tener candidato a gobernador.

“Córdoba necesita un cambio profundo: somos la cuarta provincia más insegura de la Argentina, la primera en presión impositiva, tenemos una bajísima calidad educativa, más de 40 mil millones de pesos de deuda, lo que hipoteca el futuro de los cordobeses, y una salud pública colapsada en vastos sectores de la geografía provincial”, analizó Rossi.

Rossi, del grupo Identidad Radical, dijo que Cambiemos debe “elaborar propuestas e ideas para demostrar por qué vamos a gobernar mejor que Unión por Córdoba”. Pero, además, consideró que “hace falta ampliar la coalición a distintos dirigentes y fuerzas políticas progresistas que pueden aportar mucho al cambio”.

García Elorrio consiguió más de 70 mil votos en la elección de octubre, alcanzando el 6 por ciento en la ciudad de Córdoba. Montero no se midió sola, pero las encuestas de imagen le sonríen. Con García Elorrio y el juecista Juan Pablo Quinteros forman un núcleo duro opositor al gobierno de Juan Schiaretti, en especial con el caso Odebrecht.