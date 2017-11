Una solución al Fondo del Conurbano con un ojo en la movilidad previsional

Por Gabriela Origlia

Sin detalles, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que presentaron a los gobernadores “una solución al problema” del Fondo del Conurbano Bonaerense que “no afecta los recursos de las provincias”. La clave es que el presidente Mauricio Macri eliminaría el tope de 650 millones de pesos y María Eugenia Vidal retiraría la demanda de la Corte Suprema. Sin tener que poner recursos de sus arcas, no hay motivos para no acompañar la propuesta ya que todas las provincias reconocían que el pedido era justo. El punto era quién ponía la diferencia.

Macri propone eliminar el artículo 104 de la ley de Ganancias que prevé la distribución de fondos; allí está la cláusula que sostiene que a Buenos Aires le corresponde “el 10% o hasta un monto de 650 millones de pesos”, cifra impuesta en 1992. Hoy la diferencia implican $50.000 millones más para ese distrito. Vidal resignaría la mitad.

Sin ese techo, los fondos irán al global (64%) que se coparticipa. Sólo tres distritos perderían recursos en el cálculo final -Salta, Corrientes y Misiones- y la Nación cubriría buena parte de ese monto.

El artículo que fija el techo también establece que la recaudación de Ganancias se reparte con 2% para Aportes del Tesoro Nacional, el 4% para Necesidades Básicas Insatisfechas, el 20% para la Anses y el 64% para las provincias. En esa línea, el punto importante es Anses que no puede perder un centavo.

La solución era descontada por los gobernadores que venían pidiendo un debate político del tema; además, la hipótesis dominante era que, en caso de que la Corte Suprema fallara, lo haría aceptando el reclamo pero sin fijar parámetros, sino pasando la búsqueda de una salida a sus actores.

Se suponía que todas las partes pondrían algo a pesar de los discursos acalorados. Esta semana Vidal se reunió con el presidente de la Corte, Lorenzetti y salió diciendo: “Soy optimista en que la Corte contribuirá para alcanzar una solución al reclamo por la actualización del Fondo del Conurbano”. Hasta hace un mes, desde la Rosada, insistían en que no se involucrarían en el tema. Pero, “la necesidad tiene cara de hereje”.

Sin destrabar el acompañamiento de los gobernadores el eje de lo que busca Macri en el Congreso no pasará: el cambio del cálculo de la movilidad previsional. Sin esa modificación el gasto apenas cede y todo el resto de las propuestas de poco servirían. Es esa la vía que le permitiría bajarlo alrededor de $100.000 millones. Para los mandatarios la medida no tiene costo económico, sí político porque afecta a los jubilados.

El reclamo por el Fondo del Conurbano se suma a otro medio centenar que hay de las provincias contra la Nación (todos, obviamente, por montos menores). Son la prueba del caos que existe en la distribución de los ingresos tributarios. Hay consenso unánime entre las partes en la necesidad de un nuevo régimen, claro que después vienen las diferencias sobre las características que debe tener. No sólo se trata de repartir fondos; antes hay que establecer los roles y funciones de cada uno.

Todo este debate se dará en un escenario en que Nación y provincias deben bajar impuestos pero sin tocar la recaudación ya que el déficit no les da margen. El objetivo es reducir la presión tributaria con un efecto “neutral” en la recaudación. El desafío, además, es que haya coordinación entre Nación, provincias y municipios, porque de nada sirve que una jurisdicción haga un esfuerzo y este sea ocupado por otra.

“Hay que ir a un pacto federal a la par con una reforma tributaria provincial y de la coparticipación”, sostiene el economista Nadín Argañaraz. Eso implica buscar consensos, ayer hubo dos señales, la del Fondo y la anulación del intento del aumento de los impuestos internos a las bebidas alcohólicas que impactaba en las economías regionales.