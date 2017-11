Tibieza cordobesa ante proclama Zaffaroni-Carlotto

Con dos de las figuras de mayor peso simbólico en el firmamento K al frente, esta semana se presentó a nivel nacional el documento “La República cruje: la Democracia y el pluralismo están en peligro”, en lo que constituyó el primer hecho político de impacto tras los comicios del 22 de octubre del “kirchnerismo progresista”.

El sector que responde a la conducción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sin identificarse con el Partido Justicialista no contó con la presencia de la senadora electa, pero tuvo al ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, y a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, como figuras estelares de la velada.

Aprovechando la presencia en Buenos Aires de referentes del espacio con motivo de la sesión de la Cámara de Diputados, los organizadores presentaron la proclama crítica al gobierno de Mauricio Macri, afirmando que desde que éste asumió la Presidencia “hay menos libertades, menos garantías y menos derechos”.

A pesar de la presencia de destacados referentes bonaerenses y porteños, la apuesta de este espacio K no despertó demasiado entusiasmo entre la dirigencia de las tribus K cordobesas. Los referentes locales, satisfechos con el resultado de octubre, pero ya envueltos en internas y un clima de desconfianza, optaron por mantener un bajo perfil al respecto.

Mientras la diputada camporista Gabriela Estévez se limitó a compartir la invitación al evento en las redes sociales, el recientemente electo Pablo Carro optó por ignorar el acto. Sorprendió la actitud del gremialista, especialmente tras retratarse un día antes con el exministro de Economía, Axel Kicillof, en el marco de una visita a la Capital Federal.

Kirchnerismo cordobés

Tras los comicios de octubre, el peronismo nacional comenzó una etapa de discusión y reorientación, con los gobernadores como principales ejes de articulación. Sobran en el justicialismo los que creen que tanto Fernández de Kirchner como sus adláteres más fanáticos deberían ser dejados de lado, poniendo punto final a la etapa que se abrió hace 14 años.

En ese contexto, el conjunto de partidos, dirigentes y organizaciones sociales que adhirieron al kirchnerismo desde fuera del PJ, tienen ahora el desafío de garantizar su propia supervivencia en la escena política nacional. El Congreso sería su principal vidriera, pero un probable escenario de bloques puros pero menguados en cada cámara no les garantiza protagonismo.

A diferencia de lo que sucede en otros distritos de fuerte peso electoral (Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Mendoza), las tribus K cordobesas no lograron generar durante la última década una estrategia de alianza que les permitiese copar el justicialismo local. La línea progresista del kirchnerismo fue casi hegemónica en las tierras mediterráneas.

El 10 por ciento obtenido por Córdoba Ciudadana en los comicios podría ser usado como una muy efectiva carta de presentación (y negociación) por los dirigentes locales en el concierto de sectores que permanecen leales a Cristina.

Es esta situación la que disparó conjeturas al respecto de la tibieza cordobesa con respecto a la proclama de Zaffaroni y Carlotto. Lo que podría haber sido un espacio de visibilización para una nueva etapa del kirchnerismo local, fue sencillamente obviado.

En un repaso de las expresiones públicas de los principales dirigentes K cordobeses, la diputada Estévez se limitó a compartir la invitación, el legislador Martín Fresneda replicó algunas declaraciones del exjuez en sus redes sociales y la dirigente Valentina Enet, segunda candidata del Frente, sólo utilizó el título como disparador para compartir reflexiones propias y convocar a una movilización K el próximo 17 de noviembre. Carro, por su parte, no tuvo ningún tipo de expresión al respecto.

Los vastos antecedentes de referentes K que han “saltado el charco” hacia el PJ Córdoba en los años recientes son los que impiden que detalles como estos sean pasados por alto entre la dirigencia local. Un nuevo elemento que replicará en las discusiones de los mentideros K cordobeses, donde los tironeos por la conducción del espacio están en ebullición.