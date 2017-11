Schiaretti retoma el liderazgo (compartido) de la Liga de Gobernadores

Por Marcos Duarte

Concluida la batalla electoral, es la hora de los acuerdos de estado que garanticen gobernabilidades mutuas. Esta parece ser la conclusión mayoritaria con la que los mandatarios provinciales arribaron a la ciudad de Buenos Aires para asistir a la reunión que convocara Mauricio Macri.

En rigor, la necesidad de una negociación con el oficialismo nacional era una certeza que maduraron antes de las elecciones. Durante la campaña, el tono pareció endurecerse en función de los posicionamientos políticos, pero estas escaramuzas nunca llegaron a mayores.

La performance de Cambiemos en los comicios provocó un reordenamiento en el bloque de gobernadores peronistas reunidos alrededor del objetivo de superar la etapa kirchnerista. En principio, el espacio quedó huérfano de presidenciables “naturales”.

Por primera vez en mucho tiempo, el justicialismo deberá afrontar el desafío de reorganizarse sin el paraguas de un liderazgo único. La realidad política impone un núcleo de conducción colegiado que reparta responsabilidades.

Este criterio parece haberse materializado al interior de la liga de gobernadores. Juan Schiaretti y el tucumano Juan Manzur ejercieron la representación de hecho del resto de sus colegas en una minicumbre previa a la reunión con Mauricio Macri.

Los Juanes, como se los bautizó en el día de ayer, combinan las características necesarias para ser los voceros de los mandatarios peronistas. El cordobés ostenta la medalla de ser el jefe del distrito más importante del archipiélago justicialista. Sus colegas le reconocen experiencia y la fortaleza política de Unión por Córdoba, más allá de la contundente derrota electoral de octubre.

Además, la relación cercana que mantiene con el presidente de la nación asciende su cotización cuando llega la hora de enterrar el hacha de guerra y negociar. Schiaretti nunca la oculto.

De hecho, bastó una conversación del cordobés con el presidente para que las acciones de Humberto Roggero como postulante de “consenso” entre el peronismo y Cambiemos bajaran abruptamente. Una prueba más que ilustrativa.

Por el contrario, durante la gira que compartió con Macri, declaró abiertamente: “Yo tengo una relación de hablar con el presidente permanentemente, tengo una relación personal buena, pero lo que importa es la buena relación institucional entre Provincia y Nación, y siempre compartimos, cambiamos ideas sobre lo que creemos que es lo mejor para organizar el país, pero reitero, sería imprudente de mi parte comentar esto cuando estamos hablando de estos temas y negociando.”

Por su parte, el tucumano Manzur completa la dupla exhibiendo lo que, en el peronismo, nunca es poca cosa: fue uno de los pocos que logró resistir, no sin sobresaltos, la avalancha multicolor de Cambiemos.

Luego de una campaña en la que se mostró duro con el oficialismo nacional, moderó el tono hasta convertirse en uno de los mandatarios más dialoguistas. Sabe que sus aspiraciones de formar parte de la mesa de conducción de un eventual peronismo depurado de kirchnerismo dependen del éxito de las conversaciones con el poder ejecutivo.

Sabe que su triunfo electoral no es suficiente para catapultarlo como figura nacional, pero pretende convertirse en una figura relevante en la reconstrucción partidaria. Junto al sanjuanino Sergio Uñac, forman una dupla de “ganadores” que proveen de legitimidad política al grupo de gobernadores.

Por otra parte, la situación fiscal de su provincia no le deja demasiados márgenes que no sean intentar un acuerdo de mediano plazo con el gobierno nacional.

Ayer, los Juanes trazaron la hoja de ruta de lo que será, seguramente, una larga y minuciosa negociación con el ejecutivo. Sus contrapartes fueron nada menos que Rogelio Frigerio, encargado de la contención política de los gobernadores, y Nicolás Dujovne, padre de la reforma impositiva que se presentará en el congreso de la nación.

Las conversaciones se extenderán por un tiempo considerable. Más allá de los contenidos concretos de un eventual acuerdo, la configuración interna del peronismo parece moldearse de acuerdo a las necesidades. Quizás su futuro también dependa del resultado.