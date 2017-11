Progresismo estúpido, consuelo de pocos

Por Javier Boher

javiboher@gmail.com

El miércoles a la noche, en una sesión caliente en la Cámara de Diputados, Elisa Carrió y Margarita Stolbizer se sacaron chispas en un cruce de egos progresistas. El motivo que les valió trenzarse en lucha fue la modificación del marco regulatorio para los bancos de alimentos.

La iniciativa propuesta por el gobierno nacional apunta a desligar de su responsabilidad penal por los alimentos donados a las empresas que aportan al banco, después de pasar por el control pertinente para conocer el estado de las donaciones.

La postura de la diputada Stolbizer y sus compañeros progresistas fue contraria a la medida. La postura que dejó ver en el debate planteó fue la de que era una irresponsabilidad darle ese cheque en blanco a las empresas.

Según ella, éstas podrían aprovecharse de la normativa laxa para deshacerse de alimentos en mal estado, pese a que la ley estipula la sanción para quienes hicieran eso.

Carrió, evidentemente enojada, acusó a algunos de sus compañeros de defender un “progresismo estúpido” que considera a las empresas como todo el mal existente. Acto seguido, les recordó de su proyecto para poner en manos del Estado la seguridad alimentaria de la nación.

En medio de su exposición la reciente ganadora de las elecciones porteñas los atacó diciéndoles que preferían ver gente revisando las bolsas de basura antes que permitir la llegada de alimento de calidad a la mesa de los que menos tienen, en clara provocación a los diputados que florecieron en el contexto ideológico imperante durante el kirchnerato.

Al terminar, fuera del alcance de los micrófonos, empezó la novela de dichos y rumores entre las dos ex dirigentes radicales, que caminaron lado a lado hasta la disolución de UNEN que permitió el surgimiento de Cambiemos.

Stolbizer aseguró que Carrió pasó a atacarla directamente, sólo para agregar después que la chaqueña está asumiendo rasgos de Cristina. Carrió respondió en twitter con la definición de “estúpido” que da la RAE. Una y otra entraron en un innecesario debate mediático (y no político).

Sin embargo, y conociendo la naturaleza de la política argentina, más temprano que tarde Margarita va a abandonar su intransigencia progresista para acercarse al gobierno nacional.

Así como lo hizo Ocaña, que se distanció de su mentora, sólo para volver y encabezar en diputados.

O como lo hizo Adrián Pérez, que fue su compañero de fórmula en 2011. Traicionando a su madrina política, en 2013 se sumó al espacio de Sergio Massa, que le duró hasta que lo convocaron al gobierno nacional en 2015.

Margarita, la flor del progresismo bonaerense (que apostó a un alianza con Massa y perdió) termina su mandato en un mes. A partir de allí, la vuelta al llano. Quizás desde allí abajo, con otra perspectiva, vea que en realidad su lugar no es en la otra vereda de Carrió sino con todos los retornados, en la pata social que necesita un proyecto que permanentemente se está fundando.