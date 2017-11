Juez anhela un cargo que lo salve de ser opositor a Cambiemos

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

Después de su eyección como embajador en Ecuador, Luis Juez espera por estas horas que Mauricio Macri decida su futuro inmediato colocándolo en el organigrama del Ministerio de Defensa, para continuar de licencia como concejal de la ciudad de Córdoba y evitar meterse en otro lío.

A Juez ya le han prometido un lugar en Defensa (Oscar Aguad lo reconoció) pero le ha de preocupar mucho que la designación se demore (hasta el cierre de esta edición no se había definido) porque comenzará la presión para que defina su licencia en el Concejo Deliberante.

Juez fue candidato a intendente en 2015 en contra de la alianza UCR-PRO, que se llamó Juntos por Córdoba y no Cambiemos porque esta designación resultaba contradictoria con el objetivo de la reelección de Ramón Mestre.

Su contradictoria alianza con Olga Riutort fue un desastre, pero igualmente se ganó una banca de concejal, que asumió sólo para pedir licencia y viajar a Ecuador, adonde inició su carrera diplomática, desastrosamente concluida el miércoles.

La estrella política de Juez no ha hecho más que apagarse por lo que, en otra de sus volteretas, comenzó a elogiar a su archienemigo Ramón Mestre; ya no lo consideró un personaje de la noche cordobesa, sino un intendente hacedor de obras. Todo sea por sobrevivir dentro de Cambiemos, donde incluso ha perdido el rol de gracioso a manos del macrista Héctor Baldassi.

La alianza Juez-Mestre será puesta a prueba ahora que el ex embajador irá a parar a un cargo de segundón de Oscar Aguad, un radical que, para colmo de males, ha dicho que no quiere ser algo en 2019. Será difícil para el jefe del Frente Cívico encontrar una manera de ganar protagonismo si el cargo es tan gris como puede serlo en el Ministerio de Defensa. ¿Quedará a la misma altura o por debajo de Graciela Villata?

De todas maneras, por más oscura que sea la nueva oficina en el Ministerio de Defensa, estará mejor para él que un regreso al Concejo Deliberante, que lo obligaría a explicar a los cordobeses si es oficialista u opositor. Oficialista, si traiciona a sus votantes; opositor, si traiciona a Macri.

Llorar y llorar

Mientras espera noticias, Juez habló con varios medios de comunicación para explicar su derrumbe.

Una de sus mejores presentaciones la logró en Arriba Córdoba, de Canal 12, donde consiguió derramar lágrimas. Buscando tocar el corazón de la gente, algo que logra cada vez menos, hasta contó intimidades de su hija Milagros.

Así se describió: “Yo soy así, qué carajo tengo que hacer para que se den cuenta. Soy franco, soy sincero, soy torpe, y capaz que no sirva para algunas cosas. Yo no era Gardel, no me merecía la estampita de santo cuando hicimos (sí, dijo ‘hicimos’ clasificar a la Selección. Ni ayer era un talismán ni hoy soy un pelotudo. Ni ayer era Dios ni hoy son un imbécil”.

Además, recalcó que como embajador ganaba 12 mil dólares, que tenía a su disposición un Mercedes Benz y que vivía en un castillo.

Como si desconociera que ya lo echaron, sostuvo: “Solamente un boludo se quiere ir de ahí. Y yo me quiero ir de ahí”.

Juez prometió al irse a Ecuador que volvería a ocupar la banca en el Concejo

En una entrevista publicada por La Voz del Interior del 29 de febrero de 2016, Luis Juez, que estaba por viajar a Ecuador para iniciar su tarea de embajador, prometió que cuando finalizara esa misión regresaría a cumplir con su mandato de concejal, para el cual lo votó la gente.

“No fui senador para no sostener una doble candidatura, cuando podría haber optado por la comodidad del Senado. Aposté para intendente y pagué con mi propia billetera esa decisión. Asumí 45 días como concejal y volveré a la banca cuando deje la Embajada”, dijo

Cuando el periodista le comentó que “hay quienes aseguran que debería haber renunciado a esa banca”, Juez contestó: “Eso es una canallada. ¿Qué más tengo que demostrar respecto de que no me ato a cargos? La gente sabe que Macri me pidió que sea embajador. No defraudé a mi electorado. Renuncié a ser senador seguro, para dar una opción en la ciudad”.