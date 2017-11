Históricos de UTA forman alianza mestiza para 2019

Por Yanina Passero

El ex secretario general de UTA Córdoba, Alfredo “Cuchillo” Peñaloza, frenó la unidad de la línea 82 de Ersa para conversar con los medios. Rompió con el perfil bajo que cultivó desde que la central nacional de los choferes ordenó la intervención de la seccional y la remoción de la comisión directiva de Ricardo Salerno, la misma que borró el sueño de su reelección por 66 votos.

Quien manejó los hilos del gremio de los choferes durante el proceso de reorganización del sistema de transporte que encaró Ramón Mestre, durante su primera gestión, sintió la necesidad de terminar con los rumores. Ratificó que más de 60 choferes despedidos tras el último paro de junio ya se encuentran prestando servicios en las empresas privadas.

Los cabecillas de UTA Nacional habían confirmado los pases a Alfil, off the record. Las empresas, también, aunque matizaban las reincorporaciones con el limbo que abre el “periodo de prueba”. El indulto de Fetap a los choferes que participaron de nueve jornadas de huelga, en junio pasado, irritó al intendente Mestre. Se comprende por qué los concesionarios del servicio apelaron a eufemismos para esquivar el golpe del Ejecutivo.

Lo cierto es que Peñaloza aprovechó el silencio de los responsables del gremio para ganar protagonismo. Luis Arcando y Gustavo Gigena resolvieron celebrar en privado el triunfo de una pulseada que parecía perdida. Al menos una centena de reincorporaciones (de 183 cesanteados) es un fuerte impulso interno para controlar la UTA Córdoba hasta que llegue el momento de permitir que los choferes elijan a representantes sindicales responsables. No sucederá hasta 2019, está claro.

Que la junta normalizadora no haya brindado declaraciones se entiende como un acto de prudencia: el paro, los despidos y las recontrataciones son temas de alto voltaje político y social. El oportunismo de Peñaloza es sugestivo, decíamos, luego de meses de ostracismo.

Peñaloza se trae algo entre manos y su reaparición pública lo confirma. Sucede que ex referentes gremiales y activistas de UTA, de distintas épocas y extracciones partidarias, retomaron las reuniones políticas.

Agrupaciones Unidas, la nueva criatura de los choferes.

Con el precedente de Cambiemos ya no debería haber lugar para las sorpresas. En sus albores, muchos se preguntaban sobre la viabilidad de una coalición que reuniría a elementos otrora incompatibles. ¿La UCR podría confluir en alianza con el Frente Cívico de Luis Juez y éste con el partido de Mauricio Macri, a quien había criticado en duros términos? La política es el arte de lo imposible.

Fuera de la conducción formal de UTA Córdoba se está gestando una alianza que mezcla el agua y el aceite. Por caso, la lista que abre Peñaloza continúa con dirigentes de la destituida conducción de Salerno, Osvaldo Diani, por ejemplo. También, con ex delegados de perfil “combativo” como los Pedro Carvallo y Marcelo Guzmán, entre otros.

El objetivo es comenzar a reorganizarse para un eventual llamado a elecciones internas. Entienden que tras el paso fugaz de los cuerpos de delegados electos a comienzos de año, la experiencia será valorada por las bases. Las nuevas generaciones de dirigentes dilapidaron su oportunidad al avalar una delirante medida de fuerza.