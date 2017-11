Fiscales elogian “experiencia Córdoba” en lucha contra narcomenudeo

En el marco de la primera jornada del “Encuentro del Consejo Federal de Política Criminal”, organizado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, se llevaron a cabo diversas exposiciones sobre el abordaje de la lucha contra la venta de estupefacientes.

En la ceremonia de apertura el fiscal general de la Provincia, Alejandro Moyano, destacó la importancia de este tipo de encuentros para el intercambio de ideas y experiencias, a los fines de avanzar contra el “fenómeno” del tráfico de sustancias ilícitas y sus derivados como la narco-criminalidad.

En el primer panel, titulado “Lucha contra el Narcotráfico, una visión del Ministerio de Justicia de la Nación”, Ricardo Martín Casares y Juan José Benítez -Jefe de Gabinete y Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, respectivamente- expusieron un detallado estudio sobre crimen organizado y narco-criminalidad en los jóvenes de todo el país.

En el segundo panel, Julio Marcelo Conte -procurador general de la provincia de Buenos Aires-, Pablo López Viñals -presidente del concejo federal de política criminal de los ministerios públicos de la República argentina- y Alejandro Moyano -fiscal general de la provincia de Córdoba-, expusieron tres experiencias de desfederalización.

Conte, de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la problemática en seguridad con foco en el Conurbano bonaerense y su relación con el narcomenudeo. Además, elogió a Córdoba, asegurando que es la provincia que ha “marcado el camino” sobre la estrategia en la persecución del delito del narcotráfico. En igual sentido, López Viñals expresó que la experiencia de Córdoba “es la más exitosa de las provincias desfederalizadas”, no sólo por la creación de fueros especializados, sino también por la creación de una fuerza policial Antinarcotrafico.

Finalmente, Moyano destacó la importancia de la política llevada adelante durante su gestión, alegando que el narcomenudeo debe ser combatido porque “instala la violencia en los barrios”. Además, resaltó que es la versión micro, no por eso menos peligrosa, del narcotráfico. Y que las provincias deben ser quienes investiguen el narcomenudeo porque tienen una estructura más acorde hacerlo.

Hacia el cierre de su alocución, destacó también que la fuerza policial Anti-narcotráfico es la única fuerza del país que combate el último eslabón del narcotráfico. “Es materia de orgullo la creación de la FPA. Es una Fuerza de élite, altamente especializada, y depende del Ministerio Público Fiscal”, concluyó.

El encuentro, que se realiza en el Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez” en el Palacio de Justicia I, continuará hoy.