Córdoba abona planteo fiscal macrista (espera letra chica)

El presidente Mauricio Macri recibió ayer una primera señal positiva por parte de los gobernadores que participaron de la cumbre en la Casa Rosada. El propósito fue avanzar en las negociaciones con los distintos mandatarios para alcanzar consensos sobre las reformas presentadas la semana pasada por el Ejecutivo.

Ahora, los jefes provinciales esperan el detalle fino de los planteos que serán analizados a lo largo de esta semana para sentarse a discutir nuevamente dentro de siete días.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, uno de los que participó ayer del cónclave, dijo que habrá un cuarto intermedio hasta el jueves próximo para evaluar el impacto de los cambios tributarios en cada provincia. Los mandatarios del interior quieren ver la letra chica del posible acuerdo sobre el Fondo del Conurbano y tener garantías de que no perderán recursos.

El cordobés Juan Schiaretti que viene de compartir unos días en el exterior con el presidente Macri a quien acompañó en una misión comercial, valoró como positivo el encuentro y se mostró conforme con lo presentado. El titular del Ejecutivo cordobés destacó dos de las medidas informadas ayer por el macrismo porque van en línea con los planteos que Córdoba viene sosteniendo.

“En primer lugar, que la restitución del Fondo del Conurbanono no surge de los fondos de otras provincias, sino que se hace cargo la Nación, tal cual lo venimos planteando desde Córdoba hace ya un tiempo”, dijo. Mientras que por otro lado señaló que “el Presidente dejó en claro que a fines del 2019 se terminan los subsidios que hoy tienen Capital Federal y el conurbano bonaerense”.

Esas dos medidas que tomaría el gobierno central van en línea con los planteos de mayor equidad y más federalismo que Schiaretti viene reclamando desde la Liga de Gobernadores y que fueron ejes de la campaña que Unión por Córdoba desarrolló en Córdoba.

Tras la reunión con todos los mandatarios del país (faltaron solo tres que enviaron representantes) Schiaretti indicó que la Nación abordó otros temas considerados meduales para el futuro y el desarrollo del país: “Alcanzar gradualmente el equilibrio fiscal, eliminar el déficit fiscal, el gastar más de lo que ingresa fue lo que origino a lo largo de la historia argentina todas las crisis, porque se emite moneda y aumenta la inflación de manera galopante. Por lo tanto, es importante un compromiso para reducir gradualmente el déficit fiscal”. En amplia sintonía con lo propuesto ayer, valoró también la decisión de avanzar hacia una estructura tributaria que no penalice la producción, sino que la incentive.

“Estos son los marcos del acuerdo que seguramente durante esta semana se verá la letra fina; nos pasaron un borrador que tendrá que analizar nuestro ministro de economía, pero la dirección global en estos puntos que señalé me parece que es la correcta”, explicó.

Así, a lo largo de estos días, Córdoba analizará en detalle los alcances e impactos de las propuestas impulsadas desde Balcarce 50 para volver a sentarse en la mesa de negociación con un panorama más claro. Se descuenta que producto de las conversaciones a solas que Schiaretti pudo mantener con el presidente durante la gira por Nueva York, la Nación ya cuenta con el aval general de la provincia mediterránea.

Schiaretti de vacaciones

Desde hoy y hasta el martes próximo, el gobernador Juan Schiaretti se tomará unos días de descanso en Brasil.