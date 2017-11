Buscan una mayor interacción entre el Congreso y la Corte

La diputada nacional Soledad Carrizo presentó dos iniciativas que buscan generar canales de comunicación entre el Poder Legislativo y el Judicial.

En los fundamentos de sus proyectos, la cordobesa detalló que procuran que se diseñe “una herramienta institucional de diálogo republicano” dentro del Parlamento.

En el primer articulado, Carrizo pide la creación de una comisión bicameral permanente, con integración “multipartidaria y transversalidad política”, que se dedique a analizar las sentencias, resoluciones y pronunciamientos exhortativos y recomendatorios que la Corte Suprema de Justicia le dirija al Congreso.

La iniciativa de ley aclara que la denominada “Comisión Bicameral de Comunicación Judicial y Diálogo Republicano” deberá tener las facultades necesarias para estudiar todos los fallos la Máxima Instancia judicial le envíe al Legislativo.

El segundo proyecto es de resolución y, puntualmente, la radical solicita que se modifique el reglamento interno de la Cámara de Diputados, con el fin de que la Comisión de Justicia asuma nuevas competencias, para que pueda analizar los decisorios que sugieran o reclamen la reforma, derogación y/o sanción de normas.

Según Carrizo, ambas propuestas tienen a generar “un espacio de deliberación entre el órgano judicial y el legislativo”, tendiente al diseño de soluciones que atiendan a problemáticas estructurales del país, fortaleciendo el encuentro en temas que, por su complejidad, requieren una intervención conjunta y no simplemente una reacción unilateral por parte de cada poder, por separado.

En ese sentido, planteó que buscan “acompañar el desarrollo de las nuevas prácticas judiciales”, las cuales, según expuso, exigen la atención de los representantes, ya que se manifiestan “a través de una actividad de reflexión por parte del órgano judicial dirigida al legislador”.

Como ejemplos de aquellas praxis citó los fallos “Itzcovich”, del 2005, sobre las reformas al sistema de jubilaciones y pensiones; “Badaro”, del 2006, referido a la movilidad jubilatoria; “Rosza”, del 2007, relacionado a la inconstitucionalidad del régimen de nombramiento de jueces subrogantes, y “Mendoza”, del 2008, vinculado a la contaminación ambiental en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

Menores

Recientemente, la Corte reactivó la discusión sobre la idea de reformar el Régimen Penal de Menores, vigente desde 1980.

Lo hizo al dejar firme una sentencia dictada por la Justicia de Rio Negro, al confirmar que un menor de edad que, en su momento, fue responsabilizado por el delito de homicidio en ocasión de robo, deberá purgar la condena a 12 años de prisión que se le impuso.

Si bien el Alto Tribunal rechazó el recurso de la defensa del joven, que alegó que no se respetó el interés superior de su asistido porque no se cumplió con la regla que establece que la prisión es una “medida de último recurso” y que debe establecerse “durante el período más breve que proceda”, hizo consideraciones que involucran al Poder Legislativo.

Así, precisó que ese principio está contenido en la Convención sobre Derechos del Niño y que se vincula con el deber de revisar periódicamente las medidas de privación de libertad de menores infractores, que surge del artículo 25 de ese cuerpo normativo.

En esa dirección, la Corte citó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la causa “Mendoza vs Argentina”, del 2013, que declaró que la legislación penal juvenil vigente en el país “no se ajusta a los estándares internacionales” y remarcó el deber de revisión periódica de las medidas privativas de la libertad.

Además, recordó que en ese decisorio la CIDH aclaró que en caso de que las circunstancias hayan cambiado y ya no sea necesaria la reclusión es deber de los Estados excarcelar a los niños aunque no hayan cumplido la sanción que se les impuso y que, con ese fin, deben legislar programas de libertad anticipada.

Como el eje de la cuestión debatida en la causa radicó en que como la ley 22.278 no fija los presupuestos para que el juez decida sobre aquella posibilidad, no hay contralor judicial sobre el tema aspecto.

De esa manera, argumentando que no puede “permanecer indiferente” ante “la gravedad de la situación”, la Corte Suprema le requirió al Poder Legislativo que “en un plazo razonable adecue”, en lo pertinente, la legislación penal juvenil a los estándares mínimos de los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y a los lineamientos del precedente “Mendoza v. Argentina”.

Antes de fin de año, la intención del Gobierno es ingresar al Congreso otra iniciativa para que legisle los procesos colectivos, otra materia es una deuda pendiente. La Justicia, por medio de la Corte Suprema, ya jijó pautas en el marco de la causa “Halabi”, el 2009.