Hay una generalizada recuperación del crédito al sector privado en el país

En el primer semestre el stock de préstamos se incrementó un 15% interanual en términos reales para el promedio del país. Por regiones, se destacó la variación del noreste, con 19% interanual mientras que Cuyo, en el otro extremo, registró un aumento de 12,2%, siempre en términos reales. En el noroeste la expansión fue de 16,1%, en la Patagonia de 15,5 % y en la zona pampeana de 14,8 %.

Por provincias, se destacó el aumento del stock de créditos en Corrientes, Río Negro y Neuquén, en el entorno del 24% interanual, mientras que en un segundo pelotón se ubicaron Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba, con variaciones cercanas al 21%. Entre las de menor dinamismo – aunque en terreno positivo en términos reales- se encuentran San Juan (2,8% interanual), Chubut (5%) y Jujuy (8,4%).

Un trabajo del Ieral en base a datos oficiales señala que en la primera parte del año y con respecto al mismo período del 2016, los préstamos y depósitos mostraron un significativo aumento en términos nominales, equivalente al 38,4% y un 38,6%, respectivamente, superando ampliamente a la inflación registrada en el período, con una variación real promedio del 15%.

El informe señala que la dinámica del crédito está apuntalando la recuperación de la inversión y de la demanda de bienes de consumo durable. Para el último caso, se observa que la producción de bienes de consumo durable relevada por FIEL, retoma el crecimiento en junio (último dato disponible), con una variación interanual positiva equivalente al 0,6%.

En el primer semestre del año, el norte argentino fue el de mejor performance en términos de mejora del crédito, con un total de $212.736,7 millones de pesos al sector privado no financiero en concepto de préstamos, un 41,1% más que el mismo período del año anterior (+17,2% en términos reales). Sin embargo, representa aproximadamente un 9% del total de préstamos otorgados a nivel nacional.

En el caso de los depósitos tomados, nuevamente se observan variaciones reales positivas en todas las regiones argentinas, permitiendo así que el total de aquellos tomados por el país sean un 15,1% mayor que los depósitos tomados en el primer semestre del año anterior.

Nuevamente, las regiones del noreste y noroeste son las que más crecieron tanto en términos nominales (+45,6% promedio) como en términos reales (+21,3% promedio). Además, junto con Cuyo, con un aumento interanual real del 15,7% (+38,8% nominal), superaron la media nacional para el acumulado enero/junio del corriente año.

Por otro lado, la región Patagónica y Pampeana no se encuentran muy alejadas al promedio nacional, creciendo en términos reales un 14,4% promedio (+37,7% nominal promedio), 0,7 puntos porcentuales menos que el crecimiento observado por el total país.

En este análisis, las provincias destacas son: Misiones con una suba real del 27,5% (+52,8% nominal); Tucumán, Salta y Río Negro con una suba promedio del 24,4% real (+49,9% nominal promedio); y, Corrientes, Córdoba y Buenos Aires creciendo un 22,4% promedio, en términos reales (+47,1% nominal promedio).

El resto mostró variaciones interanuales reales entre un mínimo del 3,3% (San Luis, +22,6% nominal) y un máximo del 20,4% (Santa Fe, +44,5% nominal), con la excepción de Tierra del Fuego que cayó en términos reales un 6,9% (+12,2% nominal)

Así, para el primer semestre del año 2017, tanto los préstamos entregados como los depósitos tomados del sector privado no financiero a nivel nacional, aumentaron interanualmente y lograron superar a la inflación del período. Además, este crecimiento fue acompañado por todas las regiones, destacándose el Norte argentino como el de mejor performance.

El primer impacto es en consumo de bienes durables, mientras que todavía demora la llegada de una mejora en el masivo, que sigue mostrado bajas en casos como los supermercados y los shoppings.