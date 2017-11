Obama y Cristina, requeridos por la justicia

Por Javier Boher

El mundo es un lugar complejo. Poblado por diversas culturas, etnias y religiones, es quizás en su faceta política donde más podemos comparar las diferencias. Si bien en todos los otros aspectos también se puede, es allí donde es más fácil analizar los resultados de unos y otros.

Las democracias maduras, formadas con el tiempo y las sucesivas crisis, son más estables y funcionan mejor que las autocracias o los regímenes populistas. En su mayoría, estas formas de gobierno excluyen a buena parte de la población y la condenan a los vaivenes del ánimo de sus líderes.

La semana pasada hubo una noticia que pasó inadvertida: Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, era requerido por la justicia. No para sentarse en el banquillo de los acusados, sino para hacerlo entre los jurados. Aunque todavía es la etapa de la selección previa, ayer concurrió a cumplir con su deber como cualquier ciudadano.

Tras ocho años de presidencia, dejó el cargo con un nivel de aprobación del 60%, que aumentó desde la asunción de Donald Trump.

Así, el ex presidente de una de las democracias más importantes del mundo puede ir a cumplir con una tarea fundamental para su sistema jurídico, recibiendo el apoyo de la gente y dando el ejemplo que se necesita para sostener el funcionamiento de todo el andamiaje institucional.

Con una democracia que ha avanzado a los tumbos, puesta a prueba por escándalos de corrupción, crisis económicas y decepciones políticas, la lista de nuestros ex presidentes y sus carreras después de su momento de esplendor dista del ejemplo de nuestros primos del norte.

Desde el mismo día que debía cumplir con el traspaso de la banda, Cristina Kirchner demostró que su intención no era respetar las formalidades. Desde diciembre de 2015 su imagen ha ido en picada, perdiendo incluso en el más peronista de los distritos, la provincia de Buenos Aires.

Desde la justicia la citan para declarar por las causas que la vinculan a los episodios de corrupción de su gestión, por los que hoy desfilan ante los jueces sus ex funcionarios. Desde la primera vez que llegó a Comodoro Py lo hizo acompañada por militantes, exhibiendo poder de movilización como para desalentar las acciones en su contra.

El fin de semana, en su terruño -allí donde gobernó su familia por casi 30 años- fue escrachada por un grupo de vecinos que hoy sufre los resultados de sus formas de hacer política.

Por eso, por mayor que sea la distancia cultural, económica o étnica que nos separe de Estados Unidos, cada tanto viene bien mirarse en ese espejo para ver la manera en la que sus formas políticas funcionan al punto de que un ex presidente puede ser ejemplo cívico, y no un muestrario de los delitos vinculados a la corrupción que figuran en el Código Penal.