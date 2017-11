Investigan posibles irregularidades en la Defensoría del Pueblo

El cargo de defensor del Pueblo de la Nación, creado en el marco de la reforma constitucional de 1994 para tutelar los derechos de incidencia colectiva, está vacante desde el 2009.

En ese entonces, tras pasar una década comandando la dependencia, el peronista Eduardo Mondino presentó su renuncia.

El cordobés se retiró con mandato cumplido, ya que el artículo 86 de la Constitución Nacional prevé que el ombudsman dura cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

Luego de una etapa en la cual funcionó con titulares interinos, a partir del 2015 el organismo quedó a cargo el subsecretario general Juan José Böckel, cercano al ex interventor y vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim.

Una acefalía tan prolongada podría haber tenido consecuencias y la Justicia está avanzando para determinar si se cometieron irregularidades. El fiscal Eduardo Taiano ya le elevó al juez Julián Ercolini una denuncia presentada por asociados al gremio ATE y puso en marcha una pesquisa.

En agosto, el grupo expuso la presunta comisión de casos de corrupción, tales como “designaciones fantasma”, contratos dudosos y ausencia de controles.

Entre otros hechos, la investigación involucra supuestos nombramientos injustificados: concretamente, siete en la localidad formoseña de Clorinda, en donde no hay oficinas de la Defensoría, y 10 en la delegación de Jujuy, a pesar de que es un despacho pequeño y con poca actividad. También aborda designaciones poco transparentes en La Pampa y Córdoba y viajes de personas que no integran la planta de empleado.

Entre otras medidas, Taiano requirió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informe sobre el historial laboral de más de 20 dependientes y que el área de Recursos Humanos de la Defensoría que brinde precisiones sobre la designación de unos 40 más. El agente también reclamó que el sector de Contabilidad y Finanzas del organismo estatal confeccione que detalle qué contratos de locación de inmuebles se firmaron en el interior del país.

“Tarifazo”

En agosto del 2016, entre los considerandos del fallo que frenó el “tarifazo” del gas para los usuarios residenciales, la Corte Suprema exhortó al Congreso para que designara al ombudsman.

La danza de nombres comenzó ni bien el Supremo intimó al Parlamento a avanzar en la cuestión.

Pese a que el listado de postulante ya suma dos decenas de nombres, el candidato que se instaló el año pasado y tiene chances es el justicialista Humberto Roggero.

Si bien se especuló con que Macri se inclina por Ocaña -la favorita del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal- no se le escapa que el nombramiento de Roggero -cuyo principal impulsor es el senador Miguel Pichetto- podría fortalecer la relación de Cambiemos con el justicialismo.

Los peronistas que apoyan a Roggero lo promocionan como equilibrado, racional y con criterio político y predicen que si llega al sillón de Suipacha 365 tendrá el mismo perfil “dialoguista” que Oscar Lamberto despliega en la Auditoría General de la Nación. Esas características pesan si se tiene en cuenta que el defensor es una suerte de intermediario ante el Poder Ejecutivo; que tiene la responsabilidad de controlar a la administración pública en sus actos y omisiones y que actúa en materia de derechos humanos ante los organismos internacionales.

El proceso de designación se retrasó por las elecciones legislativas, ya que el arco político se concentró en la campaña y relegó la tarea parlamentaria.

No obstante, finalizada esa etapa, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, conformada por siete diputados y siete senadores, sigue sin llegar a un concierto.

Hay postulaciones para todos los gustos -entre los elegibles figuran el militante social Juan Grabois, el fiscal José María Campagnoli y el economista Matías Tombolini-, pero el Gobierno sabe que debe llegar a un entendimiento con el peronismo. Así, los candidatos de esa fuerza, con Roggero a la cabeza, seguido por Jorge Sarghini y Ángel Amor, pican en punta.

Según establece la Constitución, la designación del defensor debe ser aprobada por los dos tercios de los presentes en ambas Cámaras del Congreso y el nombre debe surgir de la Bicameral.

De no haber novedades, la situación podría llegar ser “corregida” por una manda judicial, tal como sucedió con la figura del Defensor del Niño, cuyo plazo de designación venció en febrero del 2006.

Cabe recordar que en marzo la jueza de fuero en lo Contencioso-Administrativo Claudia Rodríguez Vidal admitió un amparo presentado por fundaciones y asociaciones civiles y exhortó al Congreso a activarse, y así lo hizo.

Tras el fallo, la Bicameral del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes avanzó. Aprobó su reglamento interno, hizo las audiencias públicas de rigor y el mes pasado lanzó el concurso para los aspirantes a ocupar el cargo.