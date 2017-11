Carro se muestra en Bs. As. (temen deslealtad)

Por Yanina Soria

Pablo Carro está haciendo los deberes. El sindicalista se calzó el traje de diputado electo por Córdoba y viajó a Buenos Aires para aceitar contactos con los referentes de la liga mayor en la que jugará desde diciembre próximo cuando asuma su banca en la Cámara Baja.

El titular de Adiuc y de la CTA Córdoba desembarcó en la tierra del tango con el casi 10% de votos cosechados el 22 de octubre bajo el brazo. Esta es su carta de presentación frente al espacio nacional por el que fue candidato y que conduce quien lo desconoció públicamente a días de las elecciones legislativas. “En Córdoba fue por Unidad Ciudadana un compañero. Yo no fui en Córdoba de candidata. Yo no soy candidata en Córdoba”, había dicho Cristina Fernández de Kirchner cuando le preguntaron por esta provincia en una entrevista radial de Buenos Aires.

Sin embargo, días antes de las generales, el sindicalista había logrado finalmente la foto que buscó –en vano- para el primer tramo de la campaña; la imagen que ratificara que era el candidato de la ex presidenta en Córdoba. Los afiches callejeros fueron todo el apoyo que recibió. Quizá por eso, el universitario ante los suyos se atribuye la responsabilidad de los votos obtenidos, incluso, hacia adentro repite que si la ex jefa de Estado hubiese hecho campaña en Córdoba, la colecta hubiese sido mucho mejor.

Lo cierto es que, pese a todos los pronósticos, sin estructura partidaria y en una provincia naturalmente refractaria al kirchnerismo, Carro sorprendió electoralmente.

Mantuvo en las generales de octubre la marca que había alcanzado el 18A ubicándose en el tercer peldaño del podio. Un lugar que, hasta entonces, parecía estar reservado para el Frente de Izquierda de los Trabajadores que asomaba como favorito en los pronósticos previos.

Con el pase a Diputados ya en la mano, el universitario llamó a su fuerza a convertirse en una “alternativa de gobierno” para Córdoba con mira a los comicios de 2019. Un escenario en el que se hoy se ubica como actor protagónico y que aspira liderar. Sin embargo, esa construcción promete ser un camino sinuoso, es que después del “triunfo” comenzaron a contarse los porotos internos. Por las dudas, más de uno ya aclaró que los números de octubre no lo convierten en el jefe natural del kirchnerismo cordobés, hasta ahora, nadie le otorgó ese pergamino. Por el contrario.

Para los ex FPV, Carro se convierte en un diputado más de la versión local de Unidad Ciudadana, es decir, está en igualdad de condiciones -en cuanto a aspiraciones políticas se trate- que cualquier otro dirigente del espacio.

Después de la algarabía de los resultados, llegaron las primeras críticas de quienes aseguran que se movió “solo” durante la campaña y se reportó al reducido grupo académico que lo acompaña. Le recuerdan que las bases fundacionales del Frente Córdoba Ciudadano fueron, justamente, las de generar un espacio amplio, de consenso, y horizontal. Con esas premisas también le achacaron algunas definiciones políticas realizadas a título personal.

Ahora, su visita con agenda propia a Buenos Aires azuzó un fantasma que sobrevuela al kirchnerismo cordobés: el de la deslealtad de sus representantes con cargos electivos.

Por el pasado reciente, Carro carga con una pesada herencia de traiciones y abandonos; el cromosoma de la infidelidad está en el ADN del kirchnerismo cordobés.

El juego propio priorizado por quienes desembarcaron en una banca a través del voto del campo nacional y popular y después saltaron el charco, es una mochica que debe sobrellavar. El “síndrome Scotto” asusta, pero más pánico genera el “efecto borocotización” de algunos compañeros. Sólo basta rebobinar apenas cuatro años. Quedó poco de aquella lista original que los K llevaron en 2013 encabezada por la ex rectora de la UNC, seguida por el ex secretario de Políticas Universitarias de la Nación Martín Gill, la ex titular de Anses Gabriela Estévez, y el ex intendente de Villa Dolores Juan Pereyra.

Esta es la preocupación que hoy atraviesa y subyace en el Frente. Seguramente, será motivo de discusión la semana que viene cuando todos los espacios y líneas que confluyen en este kirchnerismo reversionado se reúnan en lo que será el primer encuentro pos elecciones donde, además, se analizará el escenario de cara al `19.