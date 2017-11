Otro fracaso de Juez: Macri lo echó de la Embajada

Por Alejandro Moreno

amoreno@diarioalfil.com.ar

Luis Juez logró lo imposible: fracasar en el sencillo destino diplomático que le había asignado el presidente Mauricio Macri. Los ecuatorianos tanto insistieron con que lo quiten de la Embajada, que Macri terminó por aceptar que la relación de Juez con ellos era irrecuperable, después de que los calificara de “mugrientos”. Poco después de su mejor momento, como mascota de la selección de fútbol que clasificó al Mundial, es desplazado del cargo con pena y sin gloria.

Anoche se conoció que Macri había dispuesto removerlo, y que el nuevo destino del cordobés errante sería un cargo en el Ministerio de Defensa, bajo el ala del radical Oscar Aguad, quien ya hace un tiempo perdonó a Juez por todos los insultos y acusaciones sin pruebas que le dedicó por años.

En las últimas horas, la situación del embajador era insostenible. El gobierno de Ecuador había reclamado por segunda vez su desplazamiento, no aceptando las disculpas con las que el representante argentino en ese país trataba de zafar de los problemas que su lengua provocó.

Por si hacía falta, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, María Fernanda Espinosa, expresó que “la postura de la Cancillería ha sido clara”. “Se ha pedido el retiro del embajador”, manifestó. Incluso, agregó que ya abren las puertas al embajador que vaya a suplantar a Juez: “con mucho gusto recibiremos un nuevo representante”.

Además, la asambleísta nacional Gabriela Rivadeneira (Alianza PAIS) presentó un proyecto de resolución en el que se repudian las declaraciones del embajador argentino por “discriminatorias, intolerantes y xenofóbicas”.

Los medios de comunicación también han expresado su disgusto con Juez, llegando uno de ellos, el diario Extra, a colocar las palabras del embajador en el Top 4 de los “casos más sonados de discriminación a ecuatorianos en 2017”, más precisamente en el segundo lugar detrás del programa español de TV Gracias por Nada, el comentarista deportivo peruano Phillip Butters, y una periodista venezolana.

La primera frase desafortunada, en la noche de las elecciones del 22 de octubre, fue ésta: “Estaba desde las 07:45 de la escuela San José y vos sabés que así yo no me instalo. Llegué hace media hora me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana, van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos”. La segunda, con la que pretendió aclarar las cosas fue dedicada a una etnia en particular, a la que acusó de la conducta poco higiénica: “una de las más conocidas es el pueblo Otavalo. Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa”.

El futuro

Juez quería dejar la Embajada para reubicarse en el escenario político cordobés, aunque no de esta manera. La versión que lo ubica en un cargo en el Ministerio de Defensa que conduce Aguad graficaría una impericia política de Macri, ya que en cierto modo terminaría siendo un premio para quien no deja de hacer las cosas mal. En 2015 trató de provocar la derrota de la alianza Juntos por Córdoba (el acuerdo UCR-PRO a nivel municipal) juntándose con Olga Riutort, a la que siempre había considerado una corrupta (de pronto, dijo que se dio cuenta que no era así).

Luego, se bajó de la candidatura a senador nacional, que era donde lo quería Macri. Tanta inconsistencia lo depositó en Ecuador, donde repitió los “hábitos juecistas”; ya había fracasado cuando le tocó administrar la Municipalidad de Córdoba y volvió a equivocarse.