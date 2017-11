PRO nacional premia a Capitani con cargos

Por Yanina Passero

El presidente del PRO Córdoba, Darío Capitani, esperaba anoche la confirmación de una cita en el despacho más influyente de la Casa Rosada, después del presidencial, por supuesto. El influyente jefe de ministros de Mauricio Macri, centinela de la estrategia política y comunicacional del Cambiemos, Marcos Peña, tiene en mente una reunión de trabajo con el también legislador villamariense y el diputado reelecto, Héctor “La Coneja” Baldassi.

La cumbre sería hoy, aunque de mediar algún imprevisto no tardaría en reprogramarse. El mejor discípulo del asesor Jaime Durán Barba tiene en mente un intercambio de visiones sobre el escenario poselectoral en Cambiemos, con apartado especial en la vida interna de la filial local del sello amarillo.

El partido que convirtió los globos de cotillón en un ícono partidario aborrece las internas y, en especial, cuando trascienden los límites de los reductos de la fuerza. La máxima aplica a las relaciones con los socios en Cambiemos. Tanto a sus conmilitones, como aliados, se les “recomienda” dejar de lado apetencias egoístas para entregarse a la mística de la marca “Cambiemos”. La “imparable”, como definió Macri a la coalición la noche del 22 de agosto, tras un triunfo en la provincia de Buenos Aires y en varias provincial peronistas del interior, incluida Córdoba.

Ordenar el trabajo del macrismo autóctono aparece como una prioridad en la casa central del PRO. Al fin y al cabo, pasó más de un año que se cuentan las costillas los dirigentes que responden al presidente del partido en uso de licencia, Javier Pretto, y el ex árbitro internacional.

El vicepresidente ascendido, Capitani, tiene a su favor la moderación y una buena estrategia de abstención mientras duraron los escarceos entre famosos y ex ucedeístas por la elección para la renovación de autoridades en 2016, cuyos efectos continúan en el tiempo. Mientras el diputado Pretto moviliza su red de apoyo con el objetivo de retornar a la oficina central de la vieja casona que la Ucedé presta al PRO (luego que fuera reubicado en una secretaria del partido nacional), quien se perfila como seguro candidato a intendente de la ciudad cabecera del departamento General San Martín, anticipó su deseo de conducir la fuerza con estilo propio.

Baldassi ofreció su respaldo, olfateando que el éxito de Capitani significaría el ocaso de su rival interno, Pretto. En Buenos Aires están al tanto de los vientos de cambio y, al parecer, resolvieron entregar un pequeño incentivo al mandamás del PRO Córdoba.

La conducción del PAMI Córdoba estará a cargo de un hombre de extrema confianza de Capitani. Se trata de Juan Carlos Zazzetti, médico neumólogo y ex candidato a intendente de Villa María.

El primer punto es para Capitani en un momento donde no se habla de otra cosa que de los futuros “ocupas” de las delegaciones nacionales en Córdoba. Baldassi espera colar a los suyos para construir poder, mientras que los pioneros del partido liderados por Pretto realizan gestiones para que los dirigentes que les responden, designados en 2015, continúen en sus puestos.