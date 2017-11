Sintonía Schiaretti-Macri en NY (polémica en Córdoba)

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

En Nueva York, el presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Schiaretti viven horas de concordia y se muestran dispuestos a retomar la sociedad de conveniencia política, congelada mientras corrieron los tiempos electivos.

Sin embargo, ese romance –por ahora- no tiene correlato a nivel de las administraciones. Mientras ambos mandatarios comparten hasta mañana una misión oficial en los Estados Unidos con fines comerciales pero en clave política (es la antesala a la reunión de gobernadores prevista para el próximo jueves), el oficialismo provincial se despachó con munición gruesa contra la Nación.

Unión por Córdoba (UPC) disparó contra Cambiemos y acusó al poder central de un “atacar” a la economía regional. El choque político esta vez fue producto del anuncio que el Ejecutivo nacional hizo la semana pasada sobre el recorte en el precio del bioetanol; medida que la Provincia advirtió representa pérdidas millonarias para Córdoba.

Con esa preocupación como eje central, legisladores provinciales, diputados nacionales, intendentes y empresarios del sector se reunieron ayer en el Centro Cívico de la cuidad de Río Cuarto para definir las acciones a seguir.

“Nos preocupa el ataque directo que esto significa a las posibilidades de desarrollo de Córdoba, toda vez que esta medida no ha sido consultada con nadie del gobierno provincial, ni intendentes y mucho menos con los empresarios”, dijo el presidente de la bancada de UPC, Carlos Gutiérrez.

El ex ministro schiarettista agregó que a través de la Cámara Baja y la Legislatura cordobesa harán llegar su disconformidad y pedirán al Ministerio de Energía que revea la decisión que también generó señales de alerta en otras provincias como la de Tucumán donde se multiplican las quejas.

En la reunión de ayer y posterior conferencia de prensa, se informó que la medida podría afectar el normal desarrollo del plan de trabajo que ejecutan las industrias de bioetanol de maíz, una baja en la producción general, la rentabilidad y un atraso en las inversiones “lo cual alteraría de manera directa e indirecta el desarrollo de la industria del bioetanol en todo el territorio cordobés”, señalaron los dirigentes peronistas.

Además recordaron que en Córdoba radican tres de las cinco etanoleras de maíz que hay en todo el país: Pro-Maíz (en Alejandro Roca), ACA-Bio (en Villa María) y Bio 4 (en Río Cuarto).

También estuvieron presentes los dos diputados delasotistas Adriana Nazario y Agustín Calleri quienes ya presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo a propósito de la resolución. “Esta es una causa de todos los cordobeses, ya que es la provincia que produce mayor cantidad de maíz, y es una potencia en energía renovable, que es sostenible, sana y beneficia al medio ambiente”, sostuvo la pareja del ex mandatario José Manuel de la Sota.

Además de ellos, participaron del encuentro el propio intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, los legisladores provinciales Franco Miranda, Matías Viola y Nora Bedano, entre otros.

Expectativa

De todas maneras, dentro del oficialismo cordobés hay expectativas de que el Ejecutivo nacional a través del ministro de Energía, Juan José Aranguren, revisen la resolución atendiendo a los argumentos que expone la Provincia.