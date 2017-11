Primer acercamiento entre Comupro y díscolos de la UCR

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Fusión, un concepto que incomoda a radicales (mestristas) y macristas (ex ucedeístas) congregados en Cambiemos de Córdoba. Son los deseos del presidente Mauricio Macri difundidos por su red de repetidores. Cada uno de los miembros de la exitosa marca fueron notificados: el gurú Jaime Durán Barba incluyó con el mensaje preelectoral un gráfico de barras que ilustraba el magro valor de los sellos cuando eran medidos por separado. El batacazo en las legislativas en Córdoba terminó con el lavado de cerebros que inició el ecuatoriano.

La homogeneización debería llegar a cada uno de los resortes de poder de la alianza. Las ligas de intendentes no escaparían a esa lógica del macrismo. El Foro de Intendentes Radicales comandado por Ramón Mestre y la Comupro, a cargo del diputado electo Gabriel Frizza, formarían parte de los planes de los cráneos de Cambiemos con oficina en Buenos Aires.

El intendente de Jesús María -quien cederá la posta de la liga macrista y juecista el 10 de diciembre- confirmó la versión circulante. El mandatario nacional desea que los jefes comunales de Córdoba sean un único “equipo”. El diputado electo que ocupó el tercer renglón en la boleta prefiere hablar de “interforo”. Apela a un término amigable porque, como todos, conoce el trago amargo que pasa por las gargantas de los mestristas cuando ven amenazada su identidad. Para evitar alarmas, la unificación sugerida debería ser un proceso paulatino.

Lo cierto es que el macrismo plantó la semilla de la discordia, de rápida germinación. Una decena de intendentes radicales sintió la necesidad de discutir entre pares la conveniencia de integrar el Ente de jefes comunales de Cambiemos, aún en fase de ideación. Los protagonistas: Daniel Salibi (Mendiolaza), Mauricio Cravero (Arroyito), Alberto Martino (Río Tercero), José Bria (Morteros), Luis Azar (Tanti), Gustavo Bottasso (Hernando), José “Pepe” Gava (Icho Cruz), Gustavo Ceballos (Los Cocos), Adolfo Parizzia (Estancia Vieja) y Marcos Carasso (General Cabrera).

No debería generar sorpresa la composición de la mesa. Tienen en común su afinidad con los sectores internos de la UCR que lideran el diputado Mario Negri y el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad. Dos hombres del centenario partido que exhiben aceitados vínculos con el Presidente y no ocultan sus diferencias con el líder de Confluencia.

Los intendentes pedirán una reunión a las autoridades de la Comupro para intercambiar propuestas de trabajo y licuar dudas. “Sería ideal que intendentes de Cambiemos formáramos un único foro”, reconoció a Alfil el intendente de Mendiolaza.

Para Salibi, la fusión entre el Foro Radical y la liga de intendentes macristas, juecistas e independientes sería “un paso fundamental para lograr una distribución equitativa e igualitaria de los Aportes del Tesoro Nacional”.

El dirigente de Sierras Chicas no niega las repercusiones internas por la jugada. Al fundamento “operativo” suma otro político: entiende que es necesaria una reunión “con todas las partes” (Mestre, Negri y Aguad) para lograr acuerdos y superar viejas rencillas. Cabe recordar que Salibi acusó a su par capitalino de “fragmentar el partido” en la víspera de la campaña por las PASO.

Los intendentes disidentes también buscan mayor protagonismo. Pedirán a Negri y Aguad que les gestionen una reunión con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, para plantear de manera directa las problemáticas de sus ciudades. Seguramente, aprovecharían el espacio para capitalizar los trabajos en pro de la unidad de Cambiemos, en sintonía con sus referentes y los deseos de la mesa chica de Macri.

Reunión en Comupro

Casi en paralelo, los jefes municipales de la liga que nació como contrapeso del Foro de Intendentes Radicales mantuvieron un nuevo encuentro. Luego del repaso de la performance electoral del 22 de octubre, los dirigentes territoriales definieron la agenda de reclamos que llevarán a la mesa Provincia-municipios.

No avanzaron en la definición del sucesor de Frizza, responsable de la Comupro hasta que asuma como diputado nacional por Córdoba. Los intendentes Pedro Dellarossa (Marcos Juárez) y Oscar Tamis (Oliva) encabezan las preferencias.

El dirigente del Frente Cívico asoma con mayores chances: es impulsado por el actual titular de la liga y apoyado por el diputado Héctor “La Coneja” Baldassi.