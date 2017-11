Con listas únicas, Escuelas estrenan la directa en Médicas

El sempiterno calendario electoral de la UNC tiene su última cita del año el próximo 21 de noviembre, cuando tres Escuelas de la Facultad de Ciencias Médicas elijan a sus respectivos directores y vices: Enfermería, Kinesiología y Fisioterapia, y Fonoaudiología

Ésta será la primera oportunidad en que el nuevo sistema electoral de la Casa de Trejo (elección directa de autoridades unipersonales) se aplique en subdependencias internas de una Facultad, así como la primera vez que se utilice en el ámbito de Ciencias Médicas, una de las unidades académicas más pobladas de la UNC.

Ninguno de los tres directores actuales aspirará a la reelección, y en todos los casos se presentó una lista única de candidatos. Tanto en Enfermería como Kinesiología las propuestas son continuidades de los actuales oficialismos, mientras que en Fonoaudiología la fórmula de candidatos se presenta como alternativa a la actual gestión de la Escuela.

El acto electoral será una prueba piloto para la elección del próximo mayo, en el que los cuatro claustros de Ciencias Médicas votarán al sucesor de Marcelo Yorio como decano.

Candidatos únicos

Tras dos décadas de discusión al respecto, la Asamblea Universitaria aprobó en diciembre pasado una reforma política para que las autoridades unipersonales (rector, decanos de Facultades, y directores de Escuela) sean elegidas por toda la comunidad universitaria a través del voto directo, y no de manera indirecta a través de consejeros, como se hacía hasta entonces.

En junio pasado el sistema debutó en siete unidades académicas, entre las que estaban Facultades de tamaño pequeño y medio. El próximo año elegirán sus decanos otras siete dependencias, algunas de las cuales son de las más pobladas de la UNC: Ciencias Médicas, Ciencias Económicas, Derecho, Psicología, Artes, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales.

Médicas es una de las Facultades más complejas, conformada por cinco Escuelas, más la carrera de Medicina que depende directamente del decanato. Además, la Facultad cuenta con dos hospitales en los que trabaja un gran número de personal docente y no docente.

Esta unidad académica tendrá durante este mes una prueba piloto de los desafíos que implica la implementación de la elección directa, cuando en dos semanas se celebren los comicios de directores en tres escuelas.

En Enfermería, la lista Verde “Integración, Visibilidad e Impulso” lleva como candidatos a Juana Sigampa y María Laura Romero, quienes actualmente se desempeñan como miembros del Consejo Consultivo por los docentes regulares. Sigampa y Romero se proponen como una continuación de Mirta Piovano y Gloria Longoni, las actuales autoridades.

En Kinesiología y Fisioterapia, los candidatos son Marcela Rivarola y Pablo Rossini, quienes representan a la actual gestión de Omar Picca (esposo de Rivarola) y Carlos Sbolci.

Fonoaudiología será la única en la que habría un cambio en el grupo que gobierna. El grupo de la actual conducción (compuesta por María Inés Rodríguez Fabián y Marta Pavlik) decidió no presentar candidatos, por lo que la única postulación es la de Silvana Serra y Mónica Brizuela, por la lista Naranja-Violeta.

Los distintos grupos que especulan con disputar el Decanato el próximo año mantuvieron extrema cautela al momento de abordar este proceso electoral. Ningún espacio estaba dispuesto a “mostrar” sus votos sin garantía de triunfo.