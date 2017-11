Congreso: será arduo el debate por el costo de las reformas para provincias

Más allá de los debates que dominarán las próximas semanas, hay consenso sobre que la reforma tributaria propuesta por Cambiemos está acotada al escaso margen fiscal disponible, por lo que se presenta gradual y de baja intensidad en su impacto sobre la presión fiscal total. Es esperable un debate arduo en el Congreso por sus potenciales implicancias económicas sectoriales y regionales.

Un trabajo del economista Nadín Argañaraz del Iaraf proyecta un escenario en el que el Gasto Primario sigue un comportamiento en línea con el proyecto de ley de responsabilidad fiscal y el equilibrio fiscal primario (sin intereses de deuda) se alcanzaría en 2022; luego de crecer al 3,5% real en 2018, la economía crece al 4% a partir de 2019. Dado este comportamiento, en el periodo 2018-2022 el ratio Gasto Primario Nacional/PIB bajaría 4,9 puntos porcentuales y como el déficit primario tiene que bajar 4,2 puntos porcentuales para llegar al equilibrio primario, el margen para una baja de presión tributaria sería de 0,7 puntos porcentuales del PIB.

Con este margen fiscal, la Nación apunta a un costo fiscal de 1,5 puntos del PIB, teniendo en cuenta que por la coparticipación cerca de la mitad la tienen que financiar Provincias y Municipios (como ya hicieron con los cambios de 2015 y 2016). El número no considera los probables efectos de mayor actividad o menor evasión.

Cualquier esfuerzo adicional que se requiera a las provincias -por ejemplo reducción de Ingresos Brutos- se sumará a las bajas de coparticipación que generarían otros cambios.

Por ejemplo, el Iaraf señala que si se les solicitara a los gobernadores una reforma de la misma magnitud que la nacional, el impacto efectivo directo para el consolidado provincial será del 2,2% del PIB.

Para Argañaraz la gradualidad prevista para la reforma, si logra posibilitar un horizonte futuro cierto, es un acierto para dar previsibilidad, ya que los cambios legales pueden ser incorporados en los flujos de fondos de los proyectos de inversión y posibilitar el inicio del proceso, es decir, tener impacto económico efectivo en el corto plazo.

Para que funcione, la reforma debe hacerse bajo el concepto de “espacio fiscal integrado” de Nación, provincias y municipios: “Los agentes económicos tienen que percibir claramente que la baja de presión tributaria de un nivel no va a ser compensada con una suba de otro. Esto genera la necesidad de llevar adelante un acuerdo federal fiscal que garantice la voluntad conjunta de dar previsibilidad al camino tributario de los próximos cinco años”.

El otro aspecto es que el peso del gasto público debe bajar para que se cumpla con la reducción del déficit primario en los tiempos comprometidos; sino, habrá más endeudamiento.

Respecto del impacto de los cambios, el Iaraf señala que la propuesta busca disminuir la presión tributaria que soportan las empresas para tratar de ir alineándola paulatinamente a la que experimentan el resto de los países de la región y el mundo desarrollado; como no se modifican los impuestos generales al consumo, no debe esperarse un efecto inmediato para los consumidores.

En impuestos internos el informe señala que es clave partir de un diagnóstico correcto de la magnitud de la carga tributaria: el consumo de un bien se penaliza con toda la carga tributaria indirecta, no solamente con la específica. Por ejemplo, una gaseosa en Argentina tiene incorporado en su precio un 49,7% de impuestos (31% indirecta, IVA, impuestos internos e IIBB provincial).

La carga tributaria total es de 40% en Chile y de 38% en México. Los principales países latinoamericanos gravan a las bebidas analcohólicas (salvo Brasil y Colombia), y entre los desarrollados, Francia, Bélgica, Finlandia, Hungría, el Reino Unido, y tres ciudades de los Estados Unidos instrumentaron tributos sobre bebidas no alcohólicas (tanto azucaradas como edulcoradas); por el contrario, otro grupo de países los rechazan (Alemania, España, Canadá), ya que consideran que la política de salud debiera ser integral.