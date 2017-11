Lista impugnada; ¿hay elecciones en Talleres?

Por Federico Jelic

Por el momento, las elecciones en Talleres no están en suspenso, sino al borde de ser suprimidas. No serán necesarias si la Junta Electoral sostiene su postura de no convalidar la lista opositora de “Todo por Talleres”, a raíz de una serie de incumplimientos que motivaron acusaciones y denuncias mediáticas de un lado al otro, por ahora, sin retorno.

El bloque liderado por Daniel Quinteros, de Núcleo Centenario, junto al grupo “Este amor irreversible”, asegura haber cumplido con los requisitos necesarios para la oficialización de su lista, pero recién esta semana se sabrá si podrá competir en las urnas contra el oficialismo de Andrés Fassi, el próximo 19 de noviembre. De todas maneras, hay algunos vacíos legales. La Junta Electoral se mantiene firme en su postura, y de sostenerla, el hombre fuerte de Pachuca se quedará con la presidencia por cuatro años más, junto a los cien asambleístas de su partido, de acuerdo a lo estipulado por el nuevo estatuto, aprobado en asamblea ordinaria en el Orfeo, en abril de este año. Mientras algunos bregan por la pluralidad de voces, todo indica que la dirigencia será oficialista en toda su composición.

La novela

El viernes por la mañana la noticia comenzó a propagarse por todos los ámbitos del club: en la sede no estaban aceptando los avales de socios ni certificando firmas para la lista de Quinteros. La razón: el órgano de contralor de las listas había detectado irregularidades en la conformación y presentación de la agrupación, que obstarían a su legitimación. A esa altura, la lista reunía más de las 150 adhesiones necesarias. Entonces, promovieron una impugnación y se encendió la polémica.

Quinteros en llamas

Quinteros hizo su descargo: “se nos requirió que presentásemos toda la lista (con los 160 candidatos) para empezar a receptar los avales. Dicho requerimiento nos pareció excesivo, por lo que planteamos que presentar la nómina de candidatos a Comisión era suficiente para imputar representatividad. Aceptaron tal planteo y nos dieron un plazo de 48 horas para completar la nomina (día lunes de esta semana). El martes la Junta sacó otra resolución donde decía que sólo los candidatos a presidente y vicepresidente podrían replicarse en la nómina de asambleístas, contrariamente a lo que establece el artículo 33 del estatuto. Con ese argumento impugnamos tal resolución, y aún no hemos recibido respuesta”. La cuestión es que desde temprano no se permitieron más adhesiones, incumpliendo el plazo de las 18 que en principio tenían dispuesto.

“Debe quedar claro que teníamos recolectados 160 avales y la firma del 90 % de nuestros asambleístas” -agrega el comunicado- “teníamos el resto de la documentación para presentar a las 18, y que fuera la Junta la que evaluara el cumplimiento de los requisitos. No era necesario tanto manoseo, solo queremos construir y acompañar, y como no somos escuchados buscamos presentar nuestra lista dando la discusión y abriendo el espacio a muchos sectores”. Y eso que el Núcleo Centenario había apoyado a Fassi en las elecciones de 2014…

Aclaración de la Junta

Hay un trasfondo, sin dudas, a todo esto. Según la aclaración de la Junta Electoral -integrada por el ex abogado del fideicomiso en tiempos de quiebra, Daniel Ruffener, más Tufih Sahade (h) y Ernesto Cordeiro- “Quinteros, el 24 de octubre, solicitó por escrito que se le permita, provisoriamente, presentar su lista de candidatos en forma incompleta, ya que sólo se consignó el tramo de los postulantes a la Comisión Directiva, sin completar los correspondientes a Comisión Revisora de Cuentas y la Asamblea de Representantes”. La respuesta llegó: “en razón de que no puede avalarse una lista sin que estén nominados la totalidad de los candidatos”, se resolvió emplazar a Quinteros para que en un plazo de 48 horas subsane las omisiones, bajo apercibimiento de tener por no presentada la lista. Una vez que le corrieron vista a “Todo por Talleres”, en pos de que regularice tal circunstancia, se procedió a la no admisión, incluso con 24 horas más de plazo, según afirman. “Habiendo transcurrido más de 72 horas desde la notificación, la lista ‘Todo por Talleres’ no dio cumplimiento a los requerimientos formulados por la Junta Electoral”.

¿Y los avales económicos? Hubo algunas confusiones al respecto. Mientras el grupo tenía entendido que era de 7 millones de pesos por bloque, la Junta Electoral hablaba de 28 millones entre la lista sin asambleístas. Una polémica desactivada, porque Quinteros impugna primero el hecho de que ese criterio debe regir para el presidente y no para los candidatos. El eje de la cuestión es el anteriormente citado.

Fassi ensaya la proclamación

“Talleres Vuelve”, es decir, el oficialismo se encamina de esta forma -sin oposición ni elecciones- hacia un nuevo mandato, que según el nuevo estatuto es por cuatro años. Y con chances de postularse a la reelección en 2021. Para colmo, con 100 asambleístas que le responden. Ningún tipo de piedra en el camino para aprobar cualquier resolución sobre el futuro institucional de Talleres. Sin disenso. Un parlamento totalmente oficialista. Pero vale aclarar que ya se conocían las reglas del juego. No hay tiempo para patalear.

Fassi se encamina así a un nuevo mandato. Tampoco cambian los nombres de sus subalternos. Los cinco vicepresidentes serán Guillermo Carena (1º), Rodrigo Escribano (2º), José Rufeil (3º), Néstor Quiñones (4º), Gustavo Gatti (5º); en tanto que su sobrino, Gerardo Moyano Cires, será secretario general. Todo listo. De no mediar inconvenientes, y si no prosperan las impugnaciones de Quinteros y su núcleo, recién volverán los escrutinios dentro de cuatro años y el 19 de este mes habrá asunción automática.