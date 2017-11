UCR: Negri, unos pasos adelante hacia el 2019

Por Alejandro Moreno

Los astros parecen alinearse a favor de Mario Negri en la disputa interna de Cambiemos y, más puntualmente, de la Unión Cívica Radical. En los últimos días, varias noticias se han encaminado en la dirección correcta para el entrerriano.

A un año y medio, aproximadamente, de la toma de decisiones sobre la candidatura a gobernador de Cambiemos, mucho o casi todo de lo que suceda es provisorio. Sin embargo, en la lenta carrera hacia el objetivo final, Mario Negri ha sacado cierta ventaja sobre sus contrincantes, que hasta ahora son Ramón Mestre, Héctor Baldassi y Luis Juez.

De menor a mayor: Luis Juez lucha en estas horas por el módico premio de no irse expulsado de Ecuador, sencillo destino diplomático en el que fracasó por su incurable incontinencia verbal, que lo llevó a describir a la gente de ese país como poco afecta a pegarse una ducha; Héctor Baldassi puede hacer flamear contento la planilla del escrutinio de octubre, pero sabe tanto que la gente votó a Mauricio Macri y no a él como que la interna del PRO está por explotar; Ramón Mestre mejoró este año en las encuestas, pero no como para que le premie el esfuerzo realizado en obras públicas y en sus choques con la UTA y el Suoem.

Negri está ahora en Nueva York, adonde viajó como parte de la delegación de Macri, junto a otros dos dirigentes de la política cordobesa: el gobernador Juan Schiaretti y el macrista Nicolás Massot. Pasaje a la Gran Manzana sacaron aquellos que forman parte del afecto polítco del presidente, y no es novedad que Negri está en ese círculo selecto. En todo caso, el viaje es una confirmación. En la misma dirección, se anota el tour porteño al que fue invitado Juan Negri, el concejal hijo de Mario, por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Antes de viajar, Negri aceptó reunirse con Mestre para bajar el tono de una confrontación que ya amenazaba con volverse demasiado tensa. Al encuentro le siguió la resolución de la Junta Electoral del Comité Central que oficializó los delegados al Comité Nacional, uno de los cuales es, justamente, Negri, que necesitaba ese título para aspirar a la presidencia de la UCR nacional. A propósito del Comité Nacional, Federico Storani se bajó del encuentro radical en Setúbal, adonde se reunieron los más críticos del papel que le toca a la UCR dentro de la alianza Cambiemos. Storani es el posible rival de Negri por la presidencia de la UCR y posiblemente quiso evitar salir en una foto que pueda interpretarse como antialiancista; como sea, allí no ganó aliados para la batalla del mes que viene en el Comité Nacional.

Más allá de la reunión de acercamiento entre Negri y Mestre, quedan bombas activas. Una de ellas, por el enojo de los intendentes que no mestristas, y entonces negristas o afines, con la conducción del intendente de Córdoba en el Ente. ¿Podría llegarse a una ruptura? Los más enérgicos dicen que sí, pero sería una acción temeraria cuando desde la Casa Rosada hicieron saber que quieren, en realidad, un Ente de Cambiemos, es decir una unificación del radical y el Comupro.

Capilla del Monte

Ayer, en tanto, en Capilla del Monte se realizó la interna radical (afiliados e independientes) para definir el candidato a intendente para la elección del 3 de diciembre. El negrista Gabriel Buffoni ganó con el 67 por ciento de los votos contra el 32 de Nicolás Zanotti, que tuvo apoyo mestrista. Para el negrismo esta ciudad es especial porque la hermana del diputado nacional, Gabriela, se hizo cargo de la Intendencia tras la renuncia de Gustavo Sez.