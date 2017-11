Diente libre de preventivas

Por Javier Boher

Ponga llave amigo lector, que a este ritmo es imposible saber si no nos va a tocar a nosotros. Como en cada nueva temporada, se usa lo que se pone de moda. Y la moda manda encarcelar kirchneristas.

No se confunda, estimado. No crea que yo quiero defender a la runfla de cacos que rodeaba a la ex presidenta y actual Reina de La Matanza. Pero hay algo llamativo en el ritmo de encarcelamiento después de las elecciones. Si bien no es normal que se ponga presos a los acusados de corrupción, sí ocurre con frcuencia que el poder judicial se quiera congraciar con el poder ejecutivo después de las elecciones de medio término.

Transitando esta oleada de detenciones emergió un tema clave, como el que cada semana se reserva el progresismo para resistir en una trinchera que cubre menos que bata de hospital. Esta vez el debate fue sobre la prisión preventiva.

Gran parte de los nostálgicos del kirchnerato salió a cuestionar el mecanismo por el cual el motoquero y ex DJ marplatense fue detenido en su vivienda (que no era una choza surfer en el famoso médano), subiéndose a la defensa que esgrimió en su carta abierta el ex ministro De Vido.

Se horrorizan porque lo sacan de la casa en jogging y descalzo, exponiéndolo al escarnio y humillación pública. Bastante rápido se olvidaron de los escraches a militares, los huevazos a periodistas y las chicanas públicas en cadena nacional.

Nada justifica a unos ni a otros. Es sólo el revanchismo propio de las minorías de ayer que hoy están empoderadas.

Pese a las formas, hay que reconocer que da un poco de gusto verlos presos. Pero es sólo una ilusión.

Es un símbolo de que los señores que pueblan el poder más endogámico y oficialista de todos han decidido acompañar este proceso para evitar que los procesen a ellos. Que estén en preventiva no es justicia, es política.

No es algo que no haya pasado antes, todo lo contrario. El poder judicial siempre se esconde detrás de esas mayorías cambiantes: cambia de piel para que no cambien sus condiciones.

Los años iniciales del kirchnerismo fueron los de la ofensiva contra la Corte Suprema de la mayoría automática menemista, forzando una nueva conformación más acorde a sus necesidades. Entonces se pensaba que era para juzgar a los responsables de la corrupción de los ‘90, pero terminó siendo para facilitar la de los “dosmiles”.

Después de las legislativas de 2005 tomó forma el setentismo del gobierno. En ese momento arrancó la oleada político-judicial contra los represores -que se merecen la cárcel, sin dudas- de la misma manera en que ahora le toca a los adoradores del divino retorno -que también la merecen-.

Pasada aquella elección en la que la señora del bisojo patagónico le ganó a la del zabeca de Banfield, el juez Torres dictó la prisión preventiva para Alfredo Astiz, que se renovó en 2006 y se revocó en 2008. Tres años preso “por las dudas”.

El argumento fue que todavía rondaban las fuerzas oscuras de la dictadura, la mano de obra desocupada y varias cosas más. La realidad indicaba que la opinión pública acompañaba.

Finalmente en 2011 se lo condenó tras el juicio, se ratificó la prisión en 2014 y hoy está cumpliendo su condena en la cárcel, como corresponde.

Es bastante claro cuando vinculamos cada momento de la suerte de Astiz con la fortaleza política del kirchnerismo: en 2005 ganaron las legislativas, en 2007 ganó Cristina, en 2011 renovó con el 54% y en 2014 juntos se habían ganado la década.

La profundización del modelo fue apuntalada estratégicamente por los muchachos de tribunales, acompañando el ritmo de los juicios en causas de lesa humanidad, bloqueando las presentaciones de familiares de víctimas de los grupos guerrilleros y cajoneando las causas por corrupción que salpicaban al gobierno anterior.

No se puede agregar mucho, amigo lector. Cada cambio de gobierno trae cambios en el comportamiento público de la justicia, pero sólo para seguir haciendo lo que quieren en lo privado. Como todo es un ciclo perpetuo que no se termina nunca, de acá a un tiempo vamos a tener a un montón de tipos que hoy se quejan de la domiciliaria a represores pidiendo la domiciliaria para los kirchneristas, jueces que la otorguen y macristas que se opongan.

El riesgo de todo este circo es que después de dos o tres años de preventiva terminen saliendo y se enfríen los juicios. En una de esas pasan quince años y terminan siendo senadores, como el Sultán de Anillaco, al que siguen beneficiando cada vez que pueden.

Pese a todo, hay que vivir este momento de un preso tras otro como si se estuviese en una parrillada de las buenas, en las que no terminaste con las achuras que ya te traen un matambre a la pizza. Hay que disfrutar cada plato, pero sin olvidarse de que el que realmente gana es el dueño del negocio, que define cómo se van a ir sirviendo.