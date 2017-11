Al fin la reforma tributaria

Por María Cayre

cayremaria@gmail.com

“Hoy quiero proponerles tres ejes a partir de los cuales podamos construir consensos básicos para reducir la pobreza, que es la principal meta por la que pedí que se evalúe mi gobierno: el primero la responsabilidad fiscal, la inflación y los impuestos; el segundo favorecer el empleo; y el tercero la calidad institucional.” así comenzaba el presidente Macri el lunes pasado el discurso “fundacional” de la segunda etapa del primer mandato de su gobierno.

Algunos detalles de los dos primeros ejes que mencionó no tardaron en llegar. Unos días después su Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne presentaba los lineamientos de lo que sería la reforma tributaria que el ejecutivo pondrá en manos del congreso para debatir y analizar. ¿De qué se trata este primer proyecto de reforma tributaria?El paquete de medidas está orientado a aumentar la competitividad y bajar el déficit fiscal.Estos objetivos se buscan alcanzar, en parte con medidas orientas a fomentar la inversión de las empresas en el país, por ejemplo:

• Se reduce el impuesto a las ganancias empresarias no distribuidas, mientras que las ganancias que sí se distribuyan, se les aplicará un impuesto adicional. Esto busca generar incentivos a que la utilidades de las empresas se re-inviertan en las mismas, en lugar de ser distribuidas entre los socios para gastos personales.

• Se instala la devolución anticipada de IVA por inversiones. En el mismo sentido busca incentivar los gastos en inversiones y reducir saldos técnicos de IVA que pueden quedar luego de invertir.

• El impuesto al chequese irá considerando como pago a cuenta del impuesto a las ganancias cada vez en mayor proporción. Hoy en día las PyMEs que se registren en el Registro PyME nacional ya pueden deducir este impuesto a cuenta de ganancias. El cambió es importante ya que este impuesto atenta contra la bancarización de las transacciones.

Luego hay medidas dirigidas al empleo, buscando reducir los incentivos a la evasión, fomentar el empleo registrado y aumentar la base de los contribuyentes (hecho sumamente necesario para poder disminuir el déficit fiscal):

• Se establece un mínimo no imponible, a partir del cuál se comenzarán a realizar las contribuciones patronales. Los aportes se comenzarán a realizar a partir del mínimo no imposible y sobre la diferencia entre el salario ydicho mínimo. El valor del mínimo comenzará con $ 2.400 en 2018 e irá incrementándose año a año con la siguiente frecuencia ($ 4.800, $ 7.200, $9.600 y $ 12.000) valor a precio de hoy. O sea el año que viene un empleador que contrata a alguien por un sueldo bruto de $12.000 deberá realizar aportes como si el sueldo fuese $9.600, y si estuviésemos en el 2022 no debería realizar contribuciones patronales.

• Se duplica el mínimo no imponible para los trabajadores autónomos, compensando en parte la brecha existente con los trabajadores en relación de dependencia.

• Se rumorea la posibilidad de que se establezca un tope patrimonial que limite la posibilidad de ser monotributista. Si el patrimonio supera entre 3 a 5 veces el mínimo no imponible del Bienes Personales, no podría entrar al monotributo. De implementarse, quien tenga el año que viene un patrimonio de $3.150.000 o $5.250.000 millones de pesos (según se tomen tres o cinco veces el mínimo) quedaría excluido del monotributo y debería pasarse al régimen de autónomos.

Por otro lado, habrían algunas medidas que buscan eliminar ciertas distorsiones del ya existente sistema tributario argentino, y buscan compensar la perdida de ingreso que recibirán las arcas públicas por las reformas arriba mencionadas:

• Modificaciones en Impuestos internos, se elimina el gravamen a artefactos de tecnología y comunicación, autos y motos de gama media, mientras que se incrementan los que recaen sobre aeronaves, embarcaciones y motos de gama alta.

Se incrementan las alícuotas para whisky, otras bebidas blancas y cervezas y se comienzan a gravar los vinos, sidras, vinos espumantes y gaseosas azucaradas. Esta medida suscitó algunas advertencias de los analistas, que piden tener en cuenta que se podría ver afectada significativamente la competitividad de las economías regionales.

• Se gravarán las tenencias de activos financieros por parte de las personas físicas. Esto significa que se gravarán por ejemplo las inversiones de los ahorristas en plazos fijos, bonos, lebacs, etcétera. Esta medida también resultará controversial dado que descincentiva la utilización de estos instrumentos, lo que va en contra de la política monetaria del banco central, que eleva la tasa justamente para fomentar que el dinero se vuelque allí y no al consumo.

• Además se modificarán impuestos sobre las transferencias de los inmuebles, los servicios digitales y el impuesto sobre los combustibles.

• Por último,se comenzarán las gestiones con todas las jurisdicciones subnacionales para reducir el peso de dos impuestos provinciales, básicamente ingresos brutos y sellos.

El proyecto de reforma tributaria está lanzado, a grandes rasgos es una reforma muy gradual, al mejor estilo Macri, que busca ir reduciendo el déficit en un lapso de varios años a la par de la consolidación del crecimiento económico y la disminución de la presión tributaria. La única manera de compatibilizar los objetivos de reducir la presión tributaria al mismo tiempo que el déficit fiscal; es con crecimiento económico de por medio. Hasta ahora el gradualismo parece sentarle bien al oficialismo, veremos con la reforma fiscal si el método vuelve a serle eficaz en esta ardua cruzada donde se tocan los intereses que más duelen: los del bolsillo!.