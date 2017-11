Con aval menor al 10%, kirchnerismo reelecto en Adiuc

El gremio de los docentes universitarios renovó el pasado jueves su conducción, cerrando el sexenio que lideró el ahora diputado nacional electo Pablo Carro. Las elecciones, de las que participaron apenas 892 profesores, consagraron a Javier Blanco (Famaf) y María Teresa Bosio (Ciencias Sociales) como los nuevos secretario general y secretaria adjunta de Adiuc.

Con un perfil marcadamente kirchnerista y alineada al bloque de decanos opositores al rector Hugo Juri, la dupla Blanco-Bosio pretenden construir una continuidad de los dos mandatos que Carro (Ciencias de la Comunicación) compartió con Sandra Mutal (Artes).

Sin embargo, la nueva conducción no gozaría de las mieles del Rectorado, las que sí supieron aprovechar sus antecesores hasta el año pasado. Garantizar el ingreso sin concurso de los docentes interinos y aumentar el número de afiliados para ganar legitimidad son dos consignas pendientes que Blanco y Bosio heredan de la gestión anterior.

Decisión minoritaria

Si el claustro docente de la UNC estuviese conformado únicamente por 40 docentes, tan solo siete estarían afiliados a Adiuc. De esos siete, solamente cuatro habrían participado de los últimos comicios: tres de ellos habrían votado por el kirchnerista Blanco, y uno por su desafiante Torres. En esta simplificación, los tres docentes que votaron por el oficialismo de Adiuc habrían definido quiénes representarían en las negociaciones paritarias al total de 40 profesores.

Estas mismas proporciones son las que hoy describen la situación del profesorado de la Casa de Trejo. Adiuc es el único gremio docente que participa de la mesa de negociación paritaria con los representantes del Consejo Superior, aún teniendo menos de 2000 afiliados en una universidad con más de 9700 cargos docentes.

Asimismo, apenas 892 docentes participaron de los comicios que el pasado jueves ungieron a Blanco como sucesor del diputado electo Carro, con 660 votos para el ganador y 219 para la segunda lista. El kirchnerismo gremial universitario obtuvo así el monopolio de la representación docente ante el gobierno de la UNC gracias al aval de menos del 10 por ciento de los profesores.

Esta realidad no es nueva para Adiuc. Cuando en 2011, previa bendición scottista, Carro le arrebató la conducción a Eduardo Maturano, el ahora exsecretario general ya expresaba la gravedad de la situación.

“Nosotros entendemos que el problema principal de nuestro sindicato es la falta de representación entre los docentes y el bajo número de afiliados en relación a la masa total de docentes de la universidad”, aseguraba Carro en aquel momento. Según consta en un comunicado de la central nacional Conadu que celebraba la elección del comunicado, una de las prioridades de la nueva gestión sería “trabajar para duplicar en un año la afiliación docente”.

A pesar de su preocupación al respecto, seis años después la participación en los comicios no dio el salto cuantitativo que pretendía la conducción saliente. Ésta fue electa en las elecciones del 2011, en las que sufragaron 712 docentes, y reelecta en 2014, cuando 710 profesores votaron. Esta vez, la cantidad de votantes ascendió apenas a 892 docentes.

La apreciación que Carro tuvo al respecto cuando comenzó su mandato no ha perdido vigencia, y será un desafío para la gestión de Blanco y Bosio. Además, la reciente formalización de Udupcor, filial local de la central nacional Fedun, con miras a competir con Adiuc, refuerza la importancia del asunto.