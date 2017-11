Nación cedería puntos de la reforma para que salga la movilidad previsional

Por Gabriela Origlia

Los gobernadores Juan Schiaretti y Gustavo Bordet seguramente aprovecharán el viaje que comparten con el presidente Mauricio Macri a Nueva York para adelantarle que, aun con voluntad de diálogo, no será simple la negociación que arrancará el próximo jueves con los mandatarios. Ese día es el encuentro en Olivos y el inicio de la búsqueda de consenso para que la reforma impositiva pase por el Congreso.

Aunque desde la Casa Rosada aseguran que no están dispuestos a flexibilizar muchos puntos, es claro que hay varios puestos en la iniciativa que irá al Congreso que fueron incluidos para intercambiar fichas con los gobernadores; por ejemplo, los que impulsan suba de impuestos internos que golpearán a las economías regionales. No sólo provocaron el enojo de los mandatarios de la oposición, sino de algunos alineados con Cambiemos como el de Mendoza.

¿Cuál es el mayor interés de la administración nacional? Que salgan los cambios en el cálculo jubilatorio que implicaría una reducción seria del gasto público, en el que componente de la Seguridad Social se lleva casi la mitad del total. Si la movilización se rigiera por la inflación, como pretende la Rosada, hay estimaciones de que las erogaciones tendrían un recorte de 100.000 millones de pesos anuales. Una clave para reducir el déficit fiscal.

Para las provincias ese cambio no implicaría un costo económico; es uno de los pocos ítems que busca modificar el oficialismo que no les implica un recorte de sus transferencias. Por supuesto, acompañar el pedido implicaría un costo político pero, al final, la decisión es impulsada por la Nación y les será más simple encontrar argumentos para defender su posición si la acompañan.

El jueves los gobernadores de la oposición irán con una serie de puntos sobre los que buscan acuerdos con la Nación. Figuran el encontrar una salida política para el reclamo judicial de María Eugenia Vidal por el techo del Fondo del Conurbano Bonaerense; un ajuste en los montos para financiar las cajas de jubilación no transferidas a la Nación (entre las que está la de Córdoba; la prórroga del Pacto Fiscal de 1993; la coparticipación de los ingresos que genere el revalúo y la distribución automática de los ATNs.

También quieren que se desburocratice la autorización para el endeudamiento de las provincias; que La Rioja reciba unos $5000 millones extras este año por la pérdida de un punto de la coparticipación en los ’80 y que se analiza la desgravación de las obras que se realizarán bajo el modelo de Participación Público Privada (PPP), además de que su reparto sea más equitativo.

Sin que las partes cedan el proyecto no pasará por el Congreso. Un trabajo de los economistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Luis Laguinge del Ieral indican que las reformas propuestas ponen el foco sobre los impuestos que más afectan el empleo formal, la inversión y la competitividad, de allí la importancia de su tratamiento por parte de los legisladores. En paralelo, también se procura avanzar en la modernización de las instituciones laborales, reformas que pueden impulsar mejoras de productividad y mayor formalidad, al mismo tiempo que contribuir a desalentar la “industria del juicio”.

El establecimiento de un “mínimo no imponible” para las contribuciones patronales a la Seguridad Social es un instrumento potente, aunque sus efectos plenos se apreciarán en cinco años. Hay que tener en cuenta que, actualmente, existen 4,2 millones de personas que tienen empleos informales en el sector privado, un universo sobre el que esta reforma tendrá alto impacto.

Desde el punto de vista de las economías regionales, advierten que la reforma presenta rasgos favorables, puesto que intenta promover las inversiones, pero conlleva puntos negativos como el del impuesto interno a productos netamente regionales.