Baldassistas piden revisar ingreso de Ucedé a Cambiemos

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Lógico: minutos después de lograr su reelección en Diputados, Héctor “La Coneja” Baldassi, comenzaría a operar para desactivar otro de los prejuicios con los que debe convivir desde que saltó de una cancha de fútbol a las arenas de la política.

La falta de experticia en la asignatura fue la primera aseveración a revertir. Cuatro años en el Congreso de la Nación y tres campañas electorales en su haber deberían bastar para licuar el mote de “improvisado” con el que debía lidiar en sus comienzos. Ahora, cuando su nombre sigue anotado entre los expectables del presidente Mauricio Macri para competir por la gobernación de la Provincia, el desafío del macrista famoso es demostrar que logró rodearse de un grupo de conmilitones.

Necesita fortalecerse internamente para pisar con los dos pies en el partido y alimentarse por una vía alternativa al cordón umbilical que lo une con Macri. También, para ofrecer un sustrato político que opere en contra de aquellos que aseguran que Baldassi funciona en elecciones legislativas pero sus adhesiones se desmoronan cuando el encabezado de la pregunta refiere a una compulsa ejecutiva.

“Equipo”, el concepto que impregnará cada una de las actividades extralegislativas de Baldassi. La reunión que encabezó en el Hotel Viñas de Italia el pasado sábado debe leerse bajo esa óptica. Si se ajusta más la lente, también se descubre la jugada interna que no es otra que incomodar a la “línea fundadora” del PRO Córdoba, liderada por su presidente en uso de licencia, Javier Pretto. Veamos las dos caras del encuentro.

Feliz almuerzo

Al ágape organizado por la concejala de Río Cuarto, Mónica Lanutti; y la secretaria de la seccional 10º, María Eugenia Gordillo, Baldassi asistió acompañado por su asesor estrella, el ex negrista, Alberto “Tucho” Ambrosio. El objetivo general de la reunión fue armar equipos de trabajo para apoyar la actividad de referentes del macrismo en Córdoba y el interior para estar en forma para la carrera del 2019.

Baldassi atemperó a los presentes. No negó sus aspiraciones provinciales, aunque evitó el estilo directo para referirse a ellas. “Yo voy a estar en donde el Presidente me pida, pero mientras tanto hay que seguir estando al lado de la gente, como dice Mauricio (Macri)”, el latiguillo de rigor para sugerir que sigue anotado en la lista, como los radicales Mario Negri y Ramón Mestre.

El simple encuentro bastó para iniciar el derrotero para la construcción de un candidato adecuado para competir en ligas mayores. Mientras el titular de la Casa Rosada no se expida al respecto, el ex réferi de fútbol no dejará tiempo ocioso.

Se metió de lleno en el correteo, aunque también dedicará tiempo para regar sus rencores.

Socio que incomoda

En la minuta de reunión de los dirigentes simpatizantes de Baldassi sobresalía otro punto: el ingreso de la Ucedé a la alianza Cambiemos, firmado el pasado 14 de junio. Los presentes plantearon su rechazo a la sociedad con el partido por el que pasaron algunos dirigentes del PRO local como el ex intendente de La Carlota, Javier Pretto.

Avivados por la detención del exvicepresidente Amado Boudou (quien forjó sus primeras armas políticas en el partido fundado por Álvaro Alsogaray), cuestionaron la adhesión del espacio que comanda Ricardo Fernández identificándolo con la “vieja política”, la antítesis de lo que se proponen representar con Baldassi a la cabeza. Recordaron que la UCR también había manifestado sus reservas.

De las declaraciones se desprende la acción. Baldassi y sus seguidores pedirán el VAR (sistema de video arbitraje) al PRO para incomodar a los dirigentes que saltaron de la Ucedé para armar el partido de Macri en Córdoba. Solicitarán una reunión a las autoridades partidarias con el propósito de esclarecer el punto y manifestar sus objeciones.

La inocente sorpresa de los baldassistas rápidamente desnuda el objetivo político. Al fin y al cabo, el PRO y la Ucedé conviven pasivamente, incluso usan como sede partidaria la vieja casona ubicada en Deán Funes y General Paz.

Tratarán de poner en evidencia a Pretto como presunta “puerta de ingreso” de la Ucedé al macrismo, no sólo porque firmó el acta sino por sus vínculos con el sello que presidió.

Baldassi y sus adláteres son buenos discípulos del “trol supremo” del PRO nacional, el jefe de gabinete Marcos Peña, quien insiste en la pureza de Cambiemos con la supresión de la identidad partidaria de sus miembros.