UNC: gremio no docente se consolida con votos y patrimonio

El último lunes, en las elecciones de la Caja Complementaria de Jubilaciones y Pensiones de la UNC, las listas encabezadas por la Agrupación Sanmartiniana y el MUN lograron una holgada victoria en el claustro no docente. En el claustro docente, por otro lado, sólo se presentó una lista, tanto para el tramo de empleados activos como para el de jubilados. Es, en rigor, un resultado que no tiene mayor significación en sí mismo. Pero si como test electoral en las vísperas del año híper-electoral 2018 para los no docentes de la casa de estudios.

La lista Unidad Celeste, de las Agrupaciones Sanmartiniana y MUN, que integran la actual conducción de la Gremial San Martín, llevó como candidatos al Abogado Jorge Funes, de la Facultad de Ciencias Exactas, como titular, y como suplente a Clara Machado, del Hospital Nacional de Clínicas. Así, la boleta del oficialismo no docente se alzó con una clara victoria frente a la lista opositora Nueva Opción, por 1.260 votos contra 560. Ésta última llevó a Marcos Castro, del Observatorio Astronómico, como titular, y a Anahí Tanguikián, de la Facultad de Arquitectura, como suplente. Y contó con el apoyo de los sectores habitualmente opositores a la Gremial San Martín, tales como Colectivo Universitario, entre otros.

Jugó también un papel importante el apoyo de ATE -siempre intentando medrar Universidad, un ámbito que le es esencialmente ajeno- a la oposición. Y llama la atención, eso sí, que siendo un gremio históricamente peronista, lo haga apoyando a la oferta trotskista.

Este resultado marca un nuevo avance de la lista afín a la conducción gremial, ya que en esta oportunidad se obtuvieron –aproximadamente- 100 votos más que en el año 2015, mientras que la oposición perdió más de 200 votos respecto del mismo año. “Este resultado manifiesta en un incremento de más de diez puntos porcentuales para nuestro espacio”, expresó la secretaria general de los no docentes, Silvia Aguirre.

En el tramo de jubilados no docentes compitieron, la lista opositora Asociación de Jubilados y Pensionados de la UNC, y la lista Unidad Azul, afín a la AGTUNC. El resultado fue categórico también en este claustro. La lista oficialista logró 109 votos por los 47 cosechados por la oposición y estuvo integrada por Juan Francisco Echenique, como titular, y Victorio Francisco Salerno, como suplente. La lista opositora, en tanto, llevo como candidatas Delia Tapia y Libertad Luz Anoardo.

Las Listas afines al Gremio duplicaron así a las opositoras en ambos casos, poniendo de manifiesto un amplio respaldo a la actual conducción del gremio no docente, con respaldo de la federación (Fatun).

Retomando lo expresado en el segundo párrafo de esta nota podemos concluir que, si el año próximo se mantienen las proporciones arrojadas por los resultados de estos comicios, el oficialismo gremial ocuparía en el Concejo Superior las dos bancas reservadas para los no docentes. También contaría con chances de colocar dos bancas en el Concejo Directivo de la Daspu.

Además, cabe esperar que la alianza MUN-Agrupación Sanmartiniana se mantenga incólume para las próximas elecciones, y más sólidamente amalgamada por la victoria, en tanto que la oposición, dada su llamativa heterogeneidad, probablemente quede fragmentada.

Por otra parte el gremio de los trabajadores no docentes ha realizado importantes avances durante la actual gestión, encabezada por Silvia Aguirre desde Mayo de 2015. Casi a punto de finalizar la construcción de la ampliación de la Sede ubicada en Ciudad Universitaria con un edificio de tres pisos que contendrá todas las oficinas administrativas y sociales (su inauguración sería para el Día del No Nocente), el sindicato viene consolidando tanto su posición económica y societaria como la misma situación político-gremial dentro de la Casa de Trejo, luego de dos largas intervenciones.

La gestión actual ha consolidado el patrimonio como no se veía desde hace muchos años, partiendo desde cero, ya que hace más de una década se llegó a la pérdida de todos los inmuebles que tenía la institución. La acción gremial, por su parte, se evidencia en las más de 30 actas paritarias firmadas que posibilitaron el pase a planta de más de 600 contratados y los ascensos por asignación transitoria, y luego concursos para de cerca de un millar de trabajadores de distintas dependencias.