Socios disconformes en Belgrano

Por Federico Jelic

A pesar de que no son tiempos proselitistas, en Belgrano la vida política a veces toma tintes inesperados. En este caso, con la irrupción a escena de un grupo de socios ya conocidos y de activa presencia en redes sociales y otros momentos específicos, manifestando su disconformidad por la campaña deportiva. Y quien tomó esa posta no es otro que Santiago Montoya. El otrora presidente del Bapro, y candidato a presidente en las pasadas elecciones, perdiendo ante el oficialista Jorge Franceschi, hizo otra de las suyas.

Desde muy temprano, presentaron en el club un comunicado o escrito, solicitando aclaración de algunas inquietudes con relación al proceso institucional tras la salida de Armando Pérez, acompañado de una serie de puntos sobre el proyecto deportivo. Fiel a su estilo, contó con agilidad mediática suficiente como para propagar su postura. Además, solicitaron desde su grupo “Encuentro Pirata” la posibilidad de una audiencia con las autoridades del club. ¿Se dará? Desde adentro, desconfían de lo genuino de dicho reclamo.

Preocupación general

Es cierto que son varios los socios que han puesto el grito en el cielo tras la goleada ante Boca y la eliminación de Copa Argentina, al igual que con la salida del DT Sebastián Méndez. Y dicha circunstancia motivó a varios socios a un pedido de respuestas. Todo esto, motorizado por Montoya.

Se presentaron en la Casona de Alberdi, frente a la sede del club y allí viralizaron sus escritos en redes sociales a todos los medios de prensa, además de prestar declaraciones. Una vez consumado ese acto, se dirigieron a la secretaría, donde dejaron constancia de dicha solicitud, firmada por Montoya, Jorge Massimino, Santolini, Daniel Gattas y Lazcano Colodrero. Los puntos por los que declaman respuestas son seis:

Conocer detalles finales de la venta del 50 por ciento restante del pase de Emiliano Rigoni a Independiente y Zenit de Rusia

Saber con certeza si hay miembros de la actual comisión directiva que reciben sueldos o en relación de dependencia.

Gasto estimativo de los refuerzos

Conocer la erogación presupuestaria en materia de masa salarial

Relación laboral del director deportivo o manager Juan Carlos Olave y los demás integrantes de la Secretaría Técnica

Funciones otorgadas al ex presiente Armando Pérez, hoy con responsabilidad de Director Ejecutivo del club.

Esta última arista genera incertidumbre y polémica también después de que trascendiera que fue Pérez el encargado de tanto negociar a Rigoni como de nombrar a Pablo Lavallén como técnico del plantel superior. ¿El resto de la comisión acaso es virtual?

Respuestas institucionales

Desde la cúpula directiva tomaron cartas en el asunto. Y, protocolarmente, dejaron su subrepticia posición: “(…) “se le responderá en tiempo y forma, de acuerdo lo estipula el estatuto. Ellos son un grupo de socios que tienen inquietudes y deben tener una respuesta”.

“No son ni los primeros ni los únicos que hacen preguntas por escrito y a todos se les da una respuesta”-agrega la misiva oficial- “Son socios y se merecen el respeto del club y quienes ahora lo conducimos, por eso se analizará lo que están pidiendo y se les responderá”, aseguró el presidente Franceschi.

Sobre oportunismo y otras críticas

En ámbitos de Belgrano está instalado en el pensamiento general del socio de que Montoya es un oportunista, que hace leña del árbol caído para salir de la palestra a criticar. Sus apariciones públicas en contra de la gestión actual tienen origen cada vez que Belgrano pierde por goleada, queda eliminado de algún torneo o por alguna polémica particular.

“¿Qué quieren que esperemos? ¿Qué empecemos a criticar cuando estemos en la B Nacional? No somos oportunistas, hay elecciones recién en 2020 y esta gestión fue legitimada por el voto. Hay cierto malestar y preocupación por lo deportivo. Además no está en claro cómo funciona la estructura y quien toma decisiones. No apostamos a la violencia. No nos gusta que el plantel entrene con seguridad especial ni que la gente deje de pagar la cuota. Solo pedimos algunas respuestas”, se defendió Montoya.

La cuestión es que el cisma en Alberdi no deja de latir. El cabecilla de “Encuentro Pirata” junto a otros grupos hizo sentir su voz, a pesar de que la mayoría de los socios eligió continuar por la senda que trazó primero Pérez y que ahora continúa Franceschi en el oficialismo. Tensa situación, con un equipo que busca despegar de la tabla y no sufrir con los promedios en el futuro.