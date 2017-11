Se acelera el crecimiento de socios comerciales de Argentina

Las proyecciones de crecimiento global, y en particular las de los principales socios comerciales de la Argentina reafirman un buen panorama internacional a futuro para el país. Así se desprende el último informe de Ecolatina: mientras que el crecimiento mundial proyectado es de 3,7% para 2018, si se considera únicamente los países relevantes a las exportaciones argentinas, el incremento sería de 4,8% (versus el 4,3% de este año).

Al considerar los principales diez destinos de las exportaciones de bienes se observa que los mismos explican aproximadamente la mitad de las divisas que ingresan por esta vía. A su vez, al adentrarnos en los destinos es posible agregarlos en tres grupos conforme a características que comparten.

En un primer bloque podría mencionarse a Brasil y a Chile, los principales socios comerciales de Sudamérica. Luego de un bienio de caída en el nivel de actividad (2015-2016), se espera que este año la economía brasileña crezca en torno a 0,7%. Más aún, la recuperación se afianzaría en 2018, cuando la economía conseguiría un crecimiento de 1,5% anual conforme a la proyección del FMI (el consenso de mercado de Brasil estima una expansión más optimista, de 2,5%).

En el caso de Chile para el próximo año también se esperan mejores perspectivas de evolución. Con un panorama político más claro (en noviembre próximo tendrán lugar elecciones presidenciales que darán más certidumbre), la tasa de crecimiento se aceleraría a 2,5% conforme a las proyecciones del FMI.

Entre Brasil y Chile concentran el 25% del flujo de exportaciones de argentina. Más aún, ambos son principalmente compradores de Manufacturas de Origen Industrial y Agropecuaria: en 2016, prácticamente el 80% de las exportaciones totales a estos dos países fueron de esos rubros. En este sentido, el crecimiento de estas dos economías no sólo aumentaría las ventas al exterior, sino que además podría traccionar sobre el sector industrial local.

El segundo grupo está conformado por algunos países desarrollados, donde se incluye a Estados Unidos, España, Países Bajos, Alemania e Italia, que representan 15% del flujo de exportaciones totales de nuestro país. Para Norteamérica, el FMI sostiene que la economía continuará afianzando su crecimiento, pasando de un incremento de 1,8% del PBI este año, a 2,5% en 2018. Las proyecciones para los países desarrollados de la eurozona se elevaron 0,3 puntos porcentuales para 2018 respecto a lo previsto en la anterior publicación del organismo, aunque el crecimiento aún es moderado cuando consideramos a los países con mayor representación dentro de las exportaciones argentinas, como es el caso de Holanda (+2,6%), España (+2,5%), Alemania (+1,8%) e Italia (+1,1%).

En el tercer grupo están los “asiáticos”, China, India y Vietnam, los cuales representan poco más del 11% de las exportaciones totales. En el caso de la economía china, el PBI crecería 6,6% este año y el próximo mostraría una leve desaceleración de la expansión (+6,2% proyectado). Aunque la moderación es una preocupación desde hace varios años, el temido hard landing de la economía no se materializaría en el corto plazo.

Algo similar ocurre con Vietnam, que mostraría un menor crecimiento el próximo año, pero que sigue siendo elevado: pasaría de 6,5% en 2017, a 6,3%; el PBI de India exhibiría un alza de 7,2% este año, e incluso aceleraría su tasa de expansión a 7,7% el que viene.

Aunque estos tres países continúan traccionando sobre la economía mundial, su peso para Argentina es más limitado, las exportaciones están vinculadas al sector agropecuario (91% del total) lo que vuelve más sencilla su colocación en otros mercados en caso de que el crecimiento fuera acotado.

Ecolatina indica que la mayor apertura de Argentina está vinculada no sólo al intercambio comercial, sino también a los flujos de capitales internacionales. El probable ascenso a la condición de País Emergente según Morgan Stanley potenciaría los avances de ingreso de capitales financieros a la economía. No obstante, además de cualquier “cisne negro” que pueda aparecer, existe el riesgo de un cambio en el rumbo de la política monetaria de Estados Unidos, cuya alza de las tazas podría afectar una pata clave del modelo actual: el endeudamiento externo.