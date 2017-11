Cuando una elección te convierte en Xipolitakis

Cientos de indignados cuestionaron la aparición de Vicky Xipolitakis en la zona del atentado de Manhattan. De lo que no se percibieron es que hasta hace menos de un mes, muchos fueron como la vedette.

Por Javier Boher

La tragedia del terrorismo internacional esta vez golpeó de cerca a los argentinos. 5 de las víctimas del atentado en Manhattan eran ciudadanos de nuestro país, lo que shockeó a un gran número de personas que nunca imaginó que el destino podía depararles un final como ese.

En la jornada de ayer trascendió que Vicky Xipolitakis se acercó a homenajear a las víctimas vistiendo un saco con forma de corazón. Pretendía llevar un mensaje de paz y solidaridad hacia la Argentina y el mundo.

Pero los medios no lo vieron así. La destrozaron por intentar utilizar una tragedia en beneficio personal, por lograr exposición montándose en el dolor ajeno.

Algo parecido pasó con el kirchnerismo y Santiago Maldonado.

Bandera de resistencia frente al supuesto avance implacable del aparato represivo del estado, su caso se diluyó tras la aparición del cuerpo la semana antes de las elecciones, a lo que se sumó la derrota de Cristina cinco días después.

Su cara poblaba vidrieras, lunetas, postes o paredes a lo largo y a lo ancho del país. Hoy sólo sobrevive en las consignas de ese puñado de movilizados permanentes que militan en la vereda izquierda del espectro político.

La utilización de los muertos (o de los desaparecidos) es una constante en las diversas variantes de dicho sector ideológico, que necesita reafirmar su autopercibida superioridad moral en la creación de mártires que perdieron su vida por la lucha social.

Kosteki y Santillán inician el mito moderno en el gobierno de Duhalde. El mito se volvió a alimentar después del asesinato de Mariano Ferreyra por las patotas sindicales de José Pedraza, parte fundamental del entramado de corrupción que se tejió entre el kirchnerismo y los trenes.

Maldonado venía a dar un nuevo impulso a la épica progresista de resistencia a la coerción desenfrenada.

Insistieron, reclamaron, marcharon, panfletearon. Usaron su cara para defender una causa que -al igual que la mayoría- es política y defiende ciertos intereses. El objetivo final era torcer la voluntad que el 22 de octubre finalmente se pronunció en las urnas.

Una vez que fracasaron en su intento electoral, grandes sectores de esa oposición necrófila se olvidaron del marchismo y la militancia activa, pasando rápidamente a escandalizarse por la reforma tributaria o el nuevo ministro de agroindustria, dejando sola a una familia que -pese a ciertas actitudes increíbles vinculadas al uso político de la tragedia- no dejan de estar sufriendo la pérdida de un ser querido.

Pero no todas son pálidas. Quizás el uso político del caso nos haya evitado ver la transmutación de Sergio Maldonado en Juan Carlos Blumberg, usando su dolor hasta convertirse en un ser omnipresente en los medios, desde donde pudiera señalar las faltas ajenas amparado en su dolor.

Esperemos que aquellos que usaron a Maldonado para las elecciones sean un poco menos duros con la vedette, porque desde este lado a todos se los vio actuando más o menos parecido.