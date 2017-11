Previsible: Juez culpó al periodismo por sus ofensas

Por Alejandro Moreno

Mientras espera una respuesta de Ecuador sobre su futuro como embajador, Luis Juez sigue sin disculparse realmente por sus excesos verbales y, como ha sido habitual en él, culpó al periodismo de malinterpretarlo. Pocos han de quedar que no hayan escuchado el audio en el que, indudablemente, Juez califica de “mugrientos” a los ecuatorianos.

Se le nota a Juez que ya no quiere continuar en la Embajada de Ecuador y en declaraciones a radio Universidad reconoció que este conflicto podría afectar su entusiasmo para continuar en ese cargo, si bien admitió que respetará los tiempos que indique el presidente Mauricio Macri.

Juez dice que quiere volver a ser candidato a gobernador, como en 2007 y 2011, aunque es muy difícil imaginar un escenario posible dentro de la alianza Cambiemos, donde también están anotados los radicales Ramón Mestre, Mario Negri y el macrista Héctor Baldassi.

El aún embajador habló de arrepentimiento, pero insistió con que los periodistas sacaron de contexto sus palabras del domingo de las elecciones, que textualmente fueron las siguientes: “Estaba desde las 07:45 de la escuela San José y vos sabés que así yo no me instalo. Llegué hace media hora me pegué una ducha, me puse un saco y una camisa porque no quería estar con la ropa de esta mañana, van a decir que soy un mugriento y agarré hábitos ecuatorianos”.

La explicación con que trató de disminuir el impacto de estas palabras fue también desafortunada, porque le apuntó a una etnia determinada: “una de las más conocidas es el pueblo Otavalo. Ellos se visten a la mañana del sábado y están todo el fin de semana con la misma ropa”.

El enojo con Juez no sólo fue del periodismo ecuatoriano, sino también de los asambleístas nacionales. La Comisión de Relaciones Internacionales elaboró una resolución muy dura contra el embajador. El asambleísta Mauricio Zambrano Valle opinó que Juez “no debió hacer una comparación como ésta. Al ser un embajador debe cuidar sus expresiones, más aún en un medio público. Es conveniente manifestarnos en esta postura porque, sin caer en la xenofobia, rechazamos estas expresiones que no deben pasar entre ciudadanos del mundo, más aún entre hermanos latinoamericanos”.

Para Juez el problema no es que él haya ofendido a los ecuatorianos, sino que los medios de comunicación lo publicaran.

Así es su extraño razonamiento: “Tengo que ser muy cuidadoso y tengo que aprender. Siento que fue de una imprudencia increíble. Se lo dije a muchos colegas de ustedes: Che, miren que van a ofender a alguien, que me cuesta horrores después explicarlo. No es un agravio, que a Juez le armamos una tapa del Alfil y yo me la banco en Córdoba, pero si ustedes van a agraviar a otro pueblo que tiene otra cultura, otro concepto y otra mirada me van a poner en lugares muy incómodos. Miren que yo soy embajador. Y sin embargo no les importó en absolutamente nada. El título fue: Juez trató de mugrientos a los ecuatorianos. Hay que ser muy… complicado para poner en mi boca esa frase”.

¿Vuelve a Ecuador?

Los ecuatorianos no lo quieren de regreso y a través de la Cancillería de su país lo hicieron saber a la Argentina.

Por eso, Juez debió dar explicaciones al gobierno nacional y, según dijo, le tienen confianza. El embajador contó así el resultado de una reunión con el canciller Jorge Faurie, aunque oficialmente no hay información todavía.

“Hay una situación a resolver inteligentemente. He mandado correspondencia a la Cancillería y está manejándolo el canciller”, aseguró a Cadena 3.

Juez aseguró que “han explicado como es el tema” y que “ellos tienen en claro que las disculpas son objetivas, sinceras, claras y que sobre el tema ha habido una operación interesante sobre actores y sectores”.

“He tenido posturas en defensa de algunas cuestiones que los embajadores no lo hacen y que traen sus consecuencias. Hay algunos sectores que veían con agrado que Juez dejara de serlo”, afirmó , colocándose en el papel de víctima.

“El canciller me ha pedido que tengamos con el tema una prudencia importante, y que insistamos claramente en que si ha habido una cuota de agravio debe ser reparada con el perdón”, recalcó.