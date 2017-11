La canción esencial

Por J.C. Maraddón

Bob Dylan vivía en el Greenwich Village de Nueva York cuando sus canciones empezaron a trascender el ambiente bohemio de esa ciudad y se convirtieron en universales. Su entrada a la fama fue inmediata porque, además de renovar la canción urbana con su talento infinito, se encontraba en el momento y el lugar exactos donde había que estar para que todas las miradas se posaran sobre su cuerpo esmirriado. Y para que el oído atento de las nuevas generaciones escuchase sus himnos y los premiase con una ovación. Los tiempos estaban cambiando y Dylan parecía ser el vocero más indicado para esa revuelta cultural.

Por supuesto, el cantante estadounidense no era el único que, con su guitarra y su voz, enunciaba en ese entonces versos de protesta y reclamaba por los derechos de aquellos que seguían siendo sojuzgados en virtud de su color de piel o por su condición social. Ese fenómeno que atravesaba a la sociedad estadounidense, una de las más opulentas del orbe, con mayor razón se replicaba en otras regiones del planeta, sobre todo en países a los que por aquellos años de los llamaba con eufemismos como “Tercer Mundo” o “En vías de desarrollo”, donde la pobreza tenía rasgos endémicos.

Antes, durante y después del surgimiento de Bob Dylan, hubo numerosos trovadores que llenaron sus gargantas con canciones que no tenían nada de complacientes. Porque, aunque hablasen de amores y desamores, siempre se las arreglaban para ambientar sus obras dentro de un contexto político en el que la ideología era el hilo conductor. No en vano fueron los años sesenta los más empecinados en cuestionar las consecuencias negativas de la economía capitalista. Y resultaba natural que hubiera artistas cuya sensibilidad apuntara en esa dirección, sobre todo entre aquellos que apenas requerían de una guitarra y un micrófono para elevar su canto.

Latinoamérica fue pródiga en este tipo de cantautores que, a tono con el tiempo que les tocaba vivir y en muchos casos sin saber lo que ocurría con la bohemia neoyorquina, enunciaron su mensaje a favor de las luchas populares y con la esperanza de un futuro en el que las injusticias no tuviesen lugar. Gran parte del cancionero continental que perdura en la memoria de la gente proviene de esa tendencia artística que, por poner el énfasis en el discurso, no dejaba de lado el goce estético, plasmado en composiciones que emocionan más allá de lo que diga su letra.

Y desde Uruguay, surgiría uno de los autores más emblemáticos de esa corriente. Daniel Viglietti, a través de una interpretación sentida y una poesía clara y convincente, fue adoptado como insignia por una camada de jóvenes que entendía que se abría una senda por la que la humanidad entera abrazaría causas solidarias. Lo insólito ha sido que muchos años después de eso, cuando algunas de aquellas consignas se inscriben hoy dentro de la industria de lo vintage, el legado del trovador oriental sigue en pie.

El lunes pasado, desde Montevideo, llegó la triste noticia de que Viglietti había fallecido. Tenía 78 años y se encontraba en plena actividad, no sólo como músico, sino también como conductor de un programa de radio. Lo voy a recordar siempre como el tipo sobrio y respetuoso que una noche, en La Nueva Trova, se apoyó en la guitarra para desplegar un concierto emocionante, ante un puñado de parroquianos que apurábamos un trago de vino entre canción y canción. Aunque sus mejores obras datan de aquellos años rebeldes, en su esencia están los componentes básicos de las joyas sonoras. Por eso, aunque para algunos suenen demodé, sus clásicos tienen el encanto de lo que está condenado a no envejecer.