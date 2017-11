El laboratorio del Dr. Dujovne

Por Javier Boher

“Estamos pidiendo que nos juzguen por cuánto vamos a bajar la pobreza en Argentina. Si eso es el foco, está claro que tenemos un foco totalmente distinto al que tuvo Argentina en el pasado”. La frase pertenece al ministro de economía Nicolás Dujovne, y la pronunció al momento de presentar los primeros lineamientos de la reforma tributaria.

Curiosa manera de intentar bajar la pobreza aumentando impuestos. Algún politólogo dijo alguna vez que las reformas que realmente apuntan a bajar impuestos se anuncian antes de las elecciones, mientras que las que se anuncian después de las mismas siempre tienden a perjudicar a la amayoría de los aportantes.

Aunque lo anterior no pueda ser considerado una ley universal, lo real es que los esfuerzos del gobierno apuntan a desarmar el complejo entramado de impuestos en Argentina, que sostienen el abultado gasto público. El efecto distorsivo y disuasorio de los tributos sobre la producción son innegables, por lo que la decisión del gobierno es apreciada desde distintos sectores, pero criticada por otros.

Mientras los sectores ultraliberales sostienen que la presión fiscal sigue siendo excesiva y que el recorte debería ser mayor, los sectores progresistas afirman que la quita de impuestos a las empresas y el aumento de impuestos a ciertos bienes perjudican en mayor medida a los que menos tienen. Desde el ministerio, sin embargo, sostienen que la intención de las reformas es alentar el blanqueo de trabajadores y la inversión, haciendo hincapié en el hecho de que es una reforma a cinco años, que asegura cierta previsibilidad.

Como gran parte de lo que nos ha tocado vivir, algunas de las medidas propuestas parecen salidas de algunos libros universitarios. En el afán de los ministros de economía de hacer de Argentina su gran laboratorio, todos quedamos atrapados en sus deseos.

Si antes nos condenaban al nacionalismo popular que reivindicaba al lumpenaje del conurbano, ahora parece que nos quieren convertir en un estado benefactor nórdico.

La rebaja de impuestos a bienes electrónicos o a motos y autos de gama media tienden a no desalentar el consumo de los estratos inferiores, tratando de cerrar la brecha con los de más arriba (acaso el objetivo que enunció el ministro).

El aumento en los impuestos a las bebidas alcohólicas y azucaradas, o a los cigarrillos, son defendidas como una medida de salud pública, cuando en realidad es una forma de aumentar la recaudación apoyados en un consumo que difícilmente sea abandonado.

Pese a lo rebuscado de algunas reformas y la cantidad de áreas tocadas, esto último será lo que seguro traiga tela para cortar. Si por unos sobrecitos de azúcar en la ciudad de Córdoba se armó tamaño revuelo (con amenazas de represalias desde Tucumán), el impacto de los impuestos al vino para la economía cuyana presagia un conflicto que puede escalar hasta niveles elevados.

Esperemos entonces que este nuevo ensayo en el laboratorio del actual ministro no termine con una mala reacción que lleve a otra explosión, de las que ya nos tienen acostumbrados los distintos economistas que pasaron por esa cartera.