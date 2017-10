Schiaretti y Vigo preparan shock anímico para la militancia

Por Yanina Soria

ysoria@diarioalfil.com.ar

En Capital, la lista impulsada por el presidente Mauricio Macri en Córdoba se impuso sobre el peronismo cordobés duplicándolo en cantidad de votos: el resultado final fue de 48% para los rojo- amarillos contra el 24,8% para el oficialismo. Aún así, siguiendo la lectura que el PJ decidió hacer sobre los resultados generales del 22 de octubre, a la aplastante derrota en el principal distrito electoral también se le imprimió un sello positivista.

Unión por Córdoba decidió celebrar los tres puntos que subió en las legislativas respecto a su cosecha de las PASO, y no lamentarse por los 24 que lo separaron de Cambiemos.

En la conducción del peronismo leen que en el escenario nacionalizado que se planteó y ante el fenómeno que cubrió de amarillo gran parte del territorio argentino, haber podido mejorar la marca propia es mucho. Más aún, repiten, en un bastión que desde hace muchos años le da la espalada en las urnas a las propuestas que lleva oficialismo provincial.

Sin embargo, con los números finales ya sobre la mesa y un desglose minucioso de los resultados según cada barrio, el PJ capitalino se entusiasma. Confían en que ajustando aún más el trabajo territorial y abriendo las puertas hacia otros sectores y dirigentes que, hasta ahora, se movieron por la periferia del partido, y también hacia aquellos que quieran sumarse a las filas schiarettistas, Unión por Córdoba (o como se llame la alianza a futuro) tiene chances de convertirse en opción apetecible dentro de dos años.

Dentro del justicialismo señalan que hay vocación para intentar recuperar la conducción del Palacio 6 de Julio, aunque reconocen que la carrera no será fácil.

La irrupción de Cambiemos y su consolidación en Córdoba modera cualquier expectativa incial aunque en el discurso que se replica internamente, la apuesta para seducir al electorado capitalino se recostará fundamentalmente en las obras que la Provincia realiza en esta ciudad.

El cierre del anillo de Circunvalación, los trabajos de cloacas y gas, son las cartas mas fuertes con las que jugarán sumado a los diversos planes y programas sociales que el Gobierno desarrolla .

Reorganizar la tropa

Tras el primer resultado electoral de este año, UPC realizó un giro de 180 grados en su campaña. No sólo hubo cambios desde la imagen y la estética proselitista sino que el oficialismo provincial ajustó por varios frentes más. El de los intendentes y legisladores con responsabilidad en el interior provincial fue uno de ellos; el otro fue un nuevo esquema de trabajo para la Capital donde se habían detectado serios inconvenientes en el funcionamiento del aparato.

Como responsable política del PJ Capital, la actual secretaria de Equidad y Promoción del Empleo y diputada electa, Alejandra Vigo, designó coordinadores para cada una de las 14 seccionales que componen la ciudad. Si bien esa decisión provocó algunos cortocircuitos y quejas de los referentes locales, ahora, el balance que hacen desde la conducción es positivo.

Claro que no todo es color de rosa en el escenario interno que se abrió pos elecciones. Los pases de facturas están a la orden del día y la incorporación y el protagonismo otorgado a agrupaciones y referentes que saltaron de las filas kirchneristas a la estructura del justicialismo, generan cierto malestar.

Frente a ello, la militancia en general acepta la versión benévola de la derrota pero le demanda a la conducción una señal hacia adentro, esperan un reconocimiento para quienes se definen como “leales” a UPC. Por eso, hay mucha expectativa en torno a los cambios que el gobernador Juan Schiaretti pueda introducir en el gobierno.

En la cúpula del PJ Capital están al tanto de los que sucede con las bases por eso preparan un acto para celebrar el día del militante peronista que se festeja el 17 de noviembre. Si bien el día y el lugar aún no están definidos, la idea es movilizar la tropa y bajar un mensaje de aliento mirando hacia el 2019. Según trascendió, Schiaretti y Vigo serían los principales oradores.