Luis Juez sigue ganando enemigos en Ecuador

El director del portal de noticias ecuadorinmediato.com, Francisco Herrera Aráuz, escribió un durísimo artículo en el que cuestiona al embajador argentino en ese país, Luis Juez, quien sigue cosechando críticas por calificar de “mugrientos” a los habitante de ese país.

La columna se titula: “Señor Macri, ¿por qué no retira la ‘mugre’ que mandó de Argentina?”.

El periodista hace una extensa recopilación de los exabruptos de Luis Juez (tomados de medios argentinos) en sus funciones de embajador, varios de ellos ofensivos hacia los ecuatorianos.

Así remata el artículo: “Si esto lo ha contado detalladamente la prensa argentina, vale la pena preguntar al gobierno del presidente Mauricio Macri ¿Qué ha hecho al respecto?, ¿Por qué nos mandó esta ‘mugre’ a representarlo?, Y uso el mismo término con el que se autocalificó el señor embajador Luis Juez y que ahora provoca el incidente. Sabido es que esta persona nunca quiso venir a Ecuador, y que es falso aquello del ‘pueblo al que tanto amo’, ya que para él este destino diplomático fue un castigo por haber perdido las elecciones en su provincia, y lo repite una y otra vez: Desde el primer día le vengo diciendo al presidente Macri, ‘creo que estoy desperdiciado. Me dieron la embajada para sacarme de la pista, sería un hipócrita si no lo dijera’. (Entrevista con Radio Mitre 27-marzo 2017)”.