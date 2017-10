Propuesta oficial: gobernabilidad y cambios graduales

Por Gabriela Origlia

Hoy se develarán las reformas en los distintos ámbitos que, desde hace meses, anuncia el gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri las presentará como las claves de “acuerdos básicos de gobernabilidad” ante empresarios, gobernadores, gremialistas, dirigentes de la oposición, representantes de la justicia y del mundo académico y religioso. Fortalecido por el resultado de las elecciones de hace una semana repasará la agenda que, después, conversará con cada sector por separado.Los lineamientos planteados desde la Rosada son los que ya muchas veces escucharon los argentinos: “Propuestas que impulsará el Gobierno para promover consensos en torno de un conjunto de políticas públicas que permitan generar empleo, dar sustentabilidad al crecimiento de la economía y avanzar en la lucha contra la pobreza”. Lo crucial es cómo se van a instrumentar.

En lo económico el eje es la reducción del déficit y la reforma fiscal. Está claro que con el actual nivel del rojo, los cambios impositivos serán graduales. De todas maneras, hoy no se presentarían las modificaciones tributarias. Seguramente sí tendrán algunas pistas los gobernadores cuando se reúnan el 9 de noviembre, porque al reclamárseles que bajen el gasto y alineen sus políticas a las nacionales deberán explicarles con qué recursos contarán.

Los mandatarios no están dispuestos a ceder recursos, “ni un solo peso de lo que le corresponden a las provincias” frente a la Nación. Aseguran que tienen voluntad “de participar en esta nueva etapa que se abre en el país, de ordenamiento socio-económico, para que la misma sea de crecimiento de la economía, de generación de empleo genuino, de reducción de la pobreza y de la inflación”. Así lo dijo el cordobés Juan Schiaretti cuando ofició como uno de los voceros del encuentro de gobernadores de hace unos días.

Por el lado de los empresarios, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron que tienen más apuro en que se avance en una reforma impositiva más que en una laboral. Esperan que haya gradualismo en ambos casos y descartan cambios en los acuerdos de trabajo similares a los instrumentados en Brasil.

Miguel Acevedo, presidente de la UIA, insistió en que al trabajo en negro sí “hay que combatirlo” y para eso sostuvo que “lo que hay que decirle a los sindicatos es que hay que buscar a ese trabajador en negro para que se regularice y entre dentro de la base económica”. Reclamó también que todas las provincias “adhieran a la ley de ART”.

Que no se va en dirección a lo hecho por Brasil en materia laboral ya lo ratificaron los distintos acuerdos laborales sectoriales que se viene firmando, como los de Vaca Muerta, industria automotriz, energías renovables y construcción. En materia impositiva, la orientación que se registra en los anuncios de algunas provincias –incluida Córdoba- apuntan a reducir la carga tributaria que pagan las empresas y a gravar más a las personas físicas.

También trascendió que hay intenciones del oficialismo de cambiar la fórmula que determina el ajuste de los haberes jubilatorios, pensiones y otras prestaciones sociales: que se actualicen por inflación y de manera trimestral.

Seguirán las subas de tarifas para continuar reduciendo los montos destinados a subsidios; es una de las vías para aliviar el rojo fiscal.

Macri ya dijo que su sello es el del “reformismo permanente”. Más allá del nombre que se le dé, en las últimas décadas, múltiples reformas en Argentina quedaron a mitad de camino y terminaron sólo como enunciados. El mayor desafío es que esta vez salten esa etapa y empiecen a concretarse.

En el gobierno saben que tienen que aprovechar esta “luna de miel” con el electorado para avanzar y que las inversiones empiecen a llegar. Hasta ahora los capitales que ingresan son mayoritariamente financieros, lo que no alcanza para impulsar la economía en los niveles deseados y necesarios.