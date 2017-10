Preocupa a Mestre balcanización de bloque Juntos por Córdoba

Por Yanina Passero

ypassero@diarioalfil.com.ar

Sorprendía la libertad de acción de los ediles capitalinos de Juntos por Córdoba. Sus internas eran expuestas a gusto y placer, ante la mirada pasiva del hombre que fue beneficiado con la mayoría simple que la Carta Orgánica municipal reconoce a la fuerza ganadora. El intendente Ramón Mestre, al parecer, confiaba en los artilugios de sus alfiles para detener descalabros mayores.

Sólo con la discusión de los pliegos para la licitación de la recolección de residuos estuvo en peligro cierto una iniciativa de la gestión. Con la llegada de la campaña electoral por las PASO y las legislativas del pasado 22 de octubre, un brote de vedetismo en algunos concejales quitó la lupa de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.

El Concejo fue el centro de atención por motivos desopilantes: una ordenanza -presuntamente inofensiva- terminó desatando una guerra judicial con el gobierno tucumano por la limitación de azúcar en los bares cordobeses; un duelo entre macristas y radicales por el intento de regular la actividad de profesores de educación física en los espacios públicos; también, los contrapuntos entre inspectores y una integrante del cuerpo por una multa por mal estacionamiento.

La lista se completa con rivalidades de vieja data como la que mantienen los radicales que responden al legislador Miguel Nicolás con la línea mestrista; la disputa política entre quien fuera el responsable de la bancada, Lucas Cavallo, con su tocayo y sucesor en el puesto, Lucas Balián y el separatismo que Laura Sesma ya ejerce como su marca registrada.

Juntos por Córdoba comenzaba a ser un problema porque sus miembros mantuvieron un perfil alto en momentos donde se recomendó controlar dichos y hechos para reducir errores. El show no debía continuar y, en ese marco, debe leerse el último almuerzo organizado por el titular del Palacio 6 de Julio con los miembros del bloque radical-macrista.

Mestre citó a los 16 concejales al “quincho” de la Municipalidad, el pasado viernes al mediodía. Como hiciera con los miembros de su gabinete horas después del triunfo de Cambiemos en Córdoba, intentó reforzar (¿y sumar?) fidelidades para la pelea que se viene: la gobernación en un par de años.

Claro que con su gabinete la empresa era más sencilla. La planta política de Mestre no sufrió cambios de envergadura tras el desguace de medio gabinete en abril de 2014, tampoco con el comienzo del nuevo mandato en 2015. Se aduce, entonces, la conformidad del mandamás del municipio con sus adláteres, aunque se advierte la necesidad de asegurarse que todos ellos trabajen sólo para él en meses de alta exigencia. En menos de un año, deberá mostrarse como un candidato sólido para la Provincia, por supuesto, con una gestión en iguales condiciones como carta de presentación irrefutable.

En su bloque legislativo la tarea no será sencilla porque un tercio de la bancada no oculta el deseo de saltar al comando de la ciudad. Quizás sean más. Si sus integrantes no logran trazar el equilibrio entre aspiraciones políticas propias y las necesidades de la gestión, Mestre encontrará en el Concejo su talón de Aquiles. Los meses de campaña legislativa funcionaron como una pequeña “muestra gratis” de lo que se vendría.

De todas formas, el radical ofreció un almuerzo con la excusa de repasar los resultados electorales (que no requerían análisis sesudos en virtud del contundente triunfo). Sin demasiados rodeos, pidió a los ediles que trabajen para robustecer Cambiemos e hizo un llamado a redoblar esfuerzos para mantener las diferencias tras bambalinas.

Los presentes, coincidieron. “Hay demasiado en juego”, la opinión general de los comensales de Mestre. Ahora bien, sigue una pregunta inevitable: ¿la cita tuvo asistencia perfecta?

No.

El radical Juan Negri parece determinado a aprovechar las puertas que le abren las buenas relaciones de su padre, el diputado Mario Negri, con las grandes ligas del macrismo. El concejal cerró la semana con una visita a la ciudad de Buenos Aires de la mano de su jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Otra concejala que se perdió el ágape mestrista fue la socialdemócrata Sesma, quien partió el jueves hacia La Plata para reunirse con su referente nacional, Elisa Carrió, para juntas descorchar el champán de gentileza del detenido ex funcionario K, Julio De Vido. “Tu mensaje ‘quédate con las banderas que siempre vuelven’. En las malas y en las buenas a tu lado hermana de la vida. Gracias Lilita”, tuiteó la ex funcionaria mestrista.

El juego individual parece que será la regla en los próximos meses.