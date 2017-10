Oportunidades y riesgos de una Moncloa criolla

Por Pablo Esteban Dávila

Después del incontrovertible triunfo del domingo pasado, Mauricio Macri ha decidido no perder el tiempo. Fortalecido por las urnas se propone avanzar hacia una serie de reformas que, imagina, serán las bases para la segunda mitad de su mandato. Del éxito que tenga en ejecutarlas dependerán, en buena medida, sus chances de continuar al frente de la Casa Rosada por cuatro años más.

Las reformas serán anunciadas hoy al mediodía frente a un variopinto conjunto de autoridades que se darán cita, paradójicamente, en Centro Cultural Kirchner. Allí estarán presentes (mixturados entre oficialistas y opositores) gobernadores, referentes del Congreso, ministros de la Corte Suprema de Justicia, miembros del gabinete y representantes del empresariado, del sindicalismo y el mundo universitario. La urgencia es sentida como tan perentoria que las invitaciones se cursaron horas después de terminado el escrutinio provisorio.

Se supone que semejante aglomeración tendrá un propósito mayor al de la mera estética plebiscitaria. Aunque no lo haya dicho expresamente, el presidente alienta ahora una suerte de Pacto Criollo de la Moncloa, mediante el cual pueda establecer una serie de compromisos de Estado que todos los actores políticos se sientan, de alguna manera, obligados a cumplir. Nunca, en la historia de la Argentina reciente, se había llevado adelante una iniciativa de tan vastos alcances. José Manuel de la Sota propuso algo parecido en su frustrada campaña presidencial, pero nadie pareció contagiarse con aquella propuesta. Parece que Cambiemos ha tomado nota de sus potenciales ventajas al calor de su reciente éxito electoral.

Estos acuerdos involucrarían temas disímiles. Asuntos tales como el control del gasto público y la necesidad de avanzar con reformas impositivas y laborales estarían dentro de la agenda que el presidente propondría consensuar. Se incluirían, asimismo, propuestas de despolitización del Consejo de la Magistratura, reformas al Ministerio Público Fiscal e iniciativas para la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Alguna mención al siempre candente tema de la coparticipación federal de impuestos no debería, del mismo modo, ser descartada. Se advierte que, en su mayoría, los temas a presentarse pertenecen al distrito de la economía.

Esto plantea ciertos riesgos. A diferencia de, digamos, Chile, la Argentina no cuenta con consensos económicos que atraviesen la totalidad de su clase política. Para mostrar la heterogeneidad de convicciones al respecto, baste decir que todavía existen aquí férreos defensores del Estado como promotor de la actividad económica o de la creación de empleo. Si las iniciativas macristas se proponen avanzar sobre esta vaca sagrada, los acuerdos que se alcancen pueden ser más simbólicos que efectivos.

Esto es así porque el sistema político argentino ha premiado el gasto público antes que la eficiencia del Estado o el estímulo a la inversión privada. Por lo tanto, atacar el crónico déficit fiscal que padece el país significa cerrar el grifo que sustenta proyectos personales y cimienta dinastías electorales. En público, muchos de los que mañana se harán presente asentirán las propuestas presidenciales pero, intramuros, no harán demasiado para colaborar con ellas; es posible que hasta las perciban como una amenaza a su señoría territorial.

Esto, por supuesto, es lo que probablemente ocurra, aunque siempre existirá la posibilidad de algún milagro institucional. Sería bienvenido. Si la Argentina se propone abandonar la senda de su crónico declive necesita, entre otros componentes, terminar con la especie de esclavitud con el sector público sojuzga al privado. Ningún país serio de la tierra confía en el Estado para generar riqueza. Sólo el tridente ofensivo integrado por Cuba, Corea del Norte y Venezuela sostienen lo contario, con las consecuencias a la vista. Ha llegado el momento de intentar el transitar el camino de los países exitosos, allende el combustible del gasto público al que se ha hecho adicto la mayoría de nuestros dirigentes.

De ocurrir las cosas de la forma que se propone, la Casa Rosada tendrá al alcance de la mano una oportunidad dorada para cambiar aspectos estructurales que tienen a mal traer al país, pero debe acordarse que, del mismo modo, se expondrá también a un fuerte riesgo. Buena parte de la oposición tomará nota de los acuerdos que se le ofrecen y no dudarán en hacerlos suyos si les conviene. Por tal motivo, cualquier desvío futuro será señalado como una defección del gobierno a tan elevados propósitos. Macri asumirá, por lo tanto, el gran riesgo que supone a que otros le cuenten las costillas.

El encuentro del CCK tendrá un gran ausente: el kirchnerismo. Al parecer, ajenos al simbolismo que entraña una reunión convocada en un edificio que lleva el nombre de su máximo líder, sus dirigentes han decidido autoconfinarse. Al menos tienen suerte. Muchos de sus colegas se encuentran confinados (por supuesto que contra su voluntad) en el penal de Ezeiza por decisión de terceros. Sea en el llano o en la cárcel, los K seguirán los eventos por TV o, para ser más modernos, por streaming.

Es notable percatarse que, hasta hoy, el devenir kirchnerista ocupó más espacio en los medios que la vocación macrista por el consenso histórico. La derrota de Cristina Fernández a manos del módico Esteban Bullrich primero y la detención del diputado Julio De Vido después, mostraron la moribunda teodicea de un linaje que alguna vez prometió perpetuarse en el poder a la usanza de Hugo Chávez, su gran modelo. Luego de más de diez años en la Casa Rosada, los K parecen abandonados a su suerte, sin nadie que los defienda por fuera de los saldos y retazos del movimiento Nac & Pop. Previsible destino de quienes construyeron a sabiendas montañas de enemigos.

La decadencia de la contrareferencia de Cambiemos es un buen marco para el acuerdo con el resto del espectro político, especialmente con el peronismo. La gran mayoría de quienes se consideran herederos del General han dejado suficientemente en claro que ni Cristina ni sus seguidores forman parte del movimiento. Buena parte de ellos darán el presente hoy, procurando alejarse de la peste que persigue al kirchnerismo. Perciben que los argentinos están buscando, de la mano de un presidente necesitado de acuerdos y sin ninguna mayoría parlamentaria, de mayor calidad institucional. Será difícil que, en adelante, surja un líder con pretensiones hegemónicas y que la sociedad lo soporte durante mucho tiempo. Macri colabora, por cierto que de un modo tangencial, a profundizar la grieta que separa a los peronistas clásicos de la que, sostienen ahora, es la versión degrada del justicialismo que encarnaron los K. Paradójicamente, la oferta de grandes acuerdos nacionales es el cincel que hoy terminará de agigantarla.