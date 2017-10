Las opciones de Juez, cuesta abajo en la rodada

Por Felipe Osman

Apenas despejada la incógnita planteada por las legislativas, y ante el contundente triunfo de Cambiemos, varios dirigentes cordobeses pertenecientes a la alianza -exultantes- dejaron entrever sus ambiciones hacia 2019. Aún siendo las directivas que llegaban desde Balcarce 50 no apurarse a enunciar tales pretensiones.

Lo acontecido, en general, no es motivo de sorpresa. Después de todo, tras una victoria tan abultada, parece bastante lógico que los principales dirigentes de la UCR y el PRO comiencen a pensar en lo que el futuro político puede ofrecerles. Sí causó sorpresa, en cambio, encontrar a Luis Juez entre los aspirantes al sillón principal de El Panal. El ex intendente se apuró en anotarse entre los candidatos a la Gobernación en 2019, se dejó ver con el actual Intendente, Ramón Mestre, e incluso llegó a coquetear con la posibilidad de una fórmula conjunta en 2019.

Pero… ¿con qué capital político pretende competir por el cargo mayor de la provincia? Dado el gran sentido del humor del ex intendente, podríamos concluir que sólo se trato de otra de sus humoradas. Sin embargo, cabe también alguna otra interpretación.

El actual embajador argentino en Quito no puede –hablando seriamente- augurarse un destino cercano a la Gobernación. Su capital político ha decrecido continuamente desde su fulgurante aparición como ganador de la Intendencia capitalina en 2003. En ese entonces se imponía, con el 56% de los votos, sobre Unión por Córdoba (23%), coalición electoral que meses atrás había abandonado. Desde aquella elección su derrumbe no ha tenido pausa. Perdió las elecciones a gobernador en 2007 con Schiaretti, en un final de bandera verde, y profundizó su caída ante De La Sota en 2011. En 2015 intentó acomodar un poco mejor sus pretensiones a sus posibilidades y volvió a competir por la Intendencia. Pero ensayó una catastrófica alianza con Olga Riutort, y fue derrotado no solo por la alianza Juntos por Córdoba (UCR-PRO), sino también por Movimiento ADN y Unión por Córdoba: cuarto cómodo en su propio coto.

Actualmente, Juez fue relegado por Macri a la embajada de Argentina en Quito, a unos cinco mil kilómetros del epicentro político nacional. Y su presente en el país caribeño no es, de hecho, nada fácil. Una lluvia de críticas se han sucedido desde que declaró que, el día de las elecciones, pasó por su casa a ducharse y cambiar su atuendo, ya que de lo contrario la gente diría sobre él: “este mugriento agarró hábitos ecuatorianos”.

Lógico, Juez representa para Macri un riesgo. Su incontinencia verbal lo hace “peligroso”. Con algún remoto parecido a Carrió, con sus comparaciones entre Santiago Maldonado y Walt Disney. Pero con una diferencia crucial: Carrió cosechó en Capital Federal más del 50% de los votos. Es un riesgo que mereció largamente ser asumido. Juez no.

Podemos entender entonces que, de no mediar algún tipo de locura, Juez no pretende realmente la Gobernación, sino una alianza tras la cual ocultarse. Necesita una red en la cual caer después de que su gestión al frente de la embajada en Ecuador llegue a si fin. Que además podría llegar anticipadamente, como buena parte de los ecuatorianos lo pide, luego de los dichos el embajador.

Concurrir sólo ante las urnas podría dejar al desnudo un ínfimo capital electoral. Necesita entonces aliarse. Que su aporte quede licuado en un número que no pueda asignársele sólo a él. Que su participación en la cosecha quede camuflada.